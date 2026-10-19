La crisis de la izquierda
¿Qué explica este repunte? Entre otros factores se mencionan la falta de humildad y creída superioridad moral de la izquierda, opina Carlos Díaz Olivo
19 de octubre de 2026 - 11:10 PM
19 de octubre de 2026 - 11:10 PM
La relación es significativa. Laura Fernández, en Costa Rica; Rodrigo Paz, en Bolivia; Daniel Noboa, en Ecuador; José Raúl Mulino, en Panamá; José Antonio Kast, en Chile; Javier Milei, en Argentina; Abelardo de la Espriella, en Colombia y Keiko Fujimori, en Perú. Los mencionados son presidentes de ideología conservadora y en años recientes han alcanzado el poder en Latinoamérica. Con posibilidades de ingresar a la lista figura Flavio Bolsonaro, en Brasil; Marine Le Pen, en Francia y en España, los líderes de las fuerzas combinadas del Partido Popular y Vox.
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