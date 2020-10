La curva final antes de las elecciones

Si algo bueno traen las elecciones es una fecha cierta en donde terminan. Menos mal. A la nuestra le quedan solo dos semanas y esa curva final se gira con el último debate entre los cinco ciudadanos que se disputan la gobernación del país. Aunque la sustancia y un buen programa de gobierno son lo que define el curso de una gobernación ya electa, el debate es sobre el carácter del candidato, el manejo de la expectativa del traspiés, la intriga del ejercicio de esa estrategia final y la contundencia de la última oportunidad para el ataque mortal. Los debates no determinan el resultado de una elección excepto en el escenario de una contienda cerrada en donde no se pueden cometer errores ni lapsos. Ese es el escenario que tenemos ahora y el riesgo es mayor para Pedro Pierluisi y Charlie Delgado Altieri. Me explico.