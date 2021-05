La “delegación” al Congreso manipula la democracia

El movimiento estadista les ha declarado la guerra a los independentistas, libreasociacionistas y estadolibristas. Sus armas no disparan balas, pero manipulan los procesos electorales para obtener resultados autoritarios. Decidieron desde la década de 1990 que el estatus no se resolvería por consenso sino por la utilización de los instrumentos del gobierno para favorecer su objetivo. Celebran consultas, pero no para auscultar las genuinas preferencias del electorado, sino para adelantar la estadidad. No lo ocultan tampoco. Plantean que el tres de noviembre pasado se contestó definitivamente la pregunta de la suprema definición del futuro político de Puerto Rico. Pretenden ignorar a las demás opciones y darlas por muertas.