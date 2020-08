La democracia y la confianza en Puerto Rico

Fue el sociológo polaco Zygmunt Bauman quien dijo que una sociedad democrática se caracteriza por un sentimiento, siempre presente, de que no somos lo suficientemente democráticos. Es por eso que todo reclamo de mayor democracia debe ser ponderado y atendido detenidamente.

Si algo ha caracterizado las últimas décadas es un señalamiento recurrente en torno a que atravesamos por un gran deficit democrático. Me llama la atención esa forma de plantearlo porque expresa una manera de pensar la democracia desde referentes económicos (déficit). Ciertamente, los referentes económicos son centrales dentro de cualquier reflexión sobre las posibilidades de la democracia. Hace unos años, y en otra columna aquí publicada, me preguntaba, ¿podrá la democracia sobrevivir a la crisis económica? Y esto porque el manejo gubernamental de la crisis ha descansado en la implantación de una gran cantidad de políticas autoritarias las cuales han operado para la desvantaja absoluta de los sectores en mayor precariedad económica y social.

Hay que preguntarse también, ¿podrá la democracia sobrevivir a la corruptibilidad del Estado y de los partidos políticos tradicionales? Al presente, la amenaza que se cierne sobre la legitimidad de los procesos electorales, el temor al fraude electoral en Estados Unidos y la experiencia de la primera ronda de primarias en Puerto Rico, ha sido registrado por muchos como un golpe adicional a lo que históricamente se ha asumido como un pilar de la democracia moderna: la relación entre la democracia y el número, esto es, la democracia pensada como gobierno que condensa la voluntad de la mayoría.

Sin duda, las respuestas gubernamentales a una serie de problemáticas combinadas: crisis económica, el problema de la deuda, los estragos ocasionados por el huracán María, la problemática sísmica, la pandemia, y ahora las amenazas a la credibilidad del sistema electoral, ha provocado una gran insatisfacción al tiempo que un reclamo de mayor democracia por parte de amplios sectores poblacionales. La capacidad de atender este reclamo desborda las posibilidades de la política partidista. Lo anterior se hace evidente, por ejemplo, en una cultura política en la que proliferan memes tales como el que decía “Falta un día para las primarias y todavía no he decidido quien quiero que me robe”.

A esta escena política habría que añadir la existencia de una estructura administrativa y burocrática gubernamental francamente jurásica (prehistórica) que no le deja a la gente otra opción que no sea concluir que aquí no funciona nada (no llega el dinero, ni los servicios, ni las papeletas…)

Quizás, el efecto mayor de todo este cuadro de asuntos es una erosión progresiva de la confianza, (confianza en las instituciones, confianza política). Para el sociologo alemán Niklas Luhmann, la confianza es la capacidad de enlazar unas expectativas con otras. Lo define maravillosamente también el filósofo español, Fernando Savater en un libro dedicado a su hijo Amador. En una parte del libro, él dice a su hijo: todo lo que estoy diciendo aquí se resume en una sola oración: Ten confianza: confianza en que recibirás aquello por lo que has luchado, aquello a lo que has aspirado. Esto es lo que se ha perdido y con ello, el porvenir de la democracia.

Última pregunta, ¿habremos llegado al límite de la democracia en su sentido moderno?