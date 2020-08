La distancia en la educación

La educación, además de ser una responsabilidad compartida entre el estudiante, los padres y el Departamento de Educación, es un derecho inalienable garantizado por la Constitución. Por lo tanto, es imprescindible que todo estudiante tenga el acceso tecnológico necesario para garantizarle ese derecho en tiempos del COVID-19.

Sin embargo, en este inicio de semestre virtual, la desigualdad educativa ha quedado al descubierto ya que un sinnúmero de familias no cuentan con los recursos para tener servicio de internet en sus casas. A medida que nos alejamos del área metropolitana de San Juan, esta brecha digital es aún más marcada. Y es que, sin unos datos confiables sobre cuantas familias no cuentan con un servicio básico de internet y sin una infraestructura digital que la respalde, la educación a distancia no será una educación de calidad.

La falta de acceso al internet no solo se limita a los estudiantes, sino que incluye también a maestros que no cuentan con los recursos económicos para tener el servicio en sus residencias. No podemos partir de la premisa de que todos los estudiantes y todos los maestros cuentan con servicio de internet. En zonas del área metropolitana esta podría no ser la norma, pero a través del resto de la isla esta situación puede ser más agravante y es aún más marcada con estudiantes de educación especial y estudiantes que viven con sus abuelos, dada la falta de destrezas o conocimiento tecnológico.

Mi llamado al secretario de Educación es que comencemos de inmediato a elaborar un plan a corto, mediano y largo plazo para atender esta situación, teniendo en mente que tanto los municipios como las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado podemos ayudar en esa encomienda. Iniciativas como la del alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, de habilitar carpas con acceso al internet para estudiantes de escuela pública es solo una de varias alternativas a considerar. Una educación deficiente repercutirá en una degradación de nuestro desarrollo social y económico como país. Cuando se trata de la educación de nuestros niños, no se puede esperar hasta el próximo semestre.

Necesitamos una reestructuración del sistema educativo de Puerto Rico. Para esto, propuse convertir la escuela pública en un eje comunitario y democrático, donde las niñas y niños encuentren un entorno que les atraiga. Un segundo hogar donde se sientan protegidos, alimentados y que le permita acceder a las herramientas para salir de los niveles de pobreza. La escuela, por sí misma, será un proyecto comunitario en donde acortaremos la distancia entre la educación y el estudiante con la tecnología necesaria para transformar el Departamento de Educación.