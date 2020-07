La educación en línea no falló

En el debate de los precandidatos a la gobernación por el PPD, el periodista Luis Guardiola afirmó que “la educación en línea falló”. Tal vez este se refería a los distintos escollos que ha sufrido el sistema educativo de Puerto Rico, en general, especialmente durante este año académico 2019-2020. Debido a las circunstancias extraordinarias que implicaron los temblores y la llegada inesperada de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Educación enfrentó diversos obstáculos que no permitieron la implantación adecuada de la alternativa efectiva que representa la educación en línea.

Como consecuencia, la impresión de muchos docentes, estudiantes y padres ha sido negativa. La experiencia de estudiar con métodos informales y entregar tareas de formas poco estructuradas ha llevado a la generalización errada que exhibe la expresión del reportero. Pues, aplicada de manera apropiada, la educación virtual no falla. Fallan quienes desconocen sus lineamientos fundamentales para utilizarla eficazmente. En estos tiempos de crisis, es la vía idónea.

Concordante con lo consignado en otros foros, se necesitan la infraestructura tecnológica, dispositivos electrónicos apropiados, estructura programática curricular, diseño instruccional y montaje de cursos, adiestramiento u orientación del personal y el estudiantado, y procesos de cumplimiento validados. La articulación correcta de estos aspectos esenciales puede asegurar el éxito educativo.

Una de las grandes ventajas de la educación en línea consiste en su eficacia para demostrar calidad y cumplimiento. Cuando un curso se diseña correctamente, los contenidos se evidencian claramente, no se pueden borrar como una pizarra blanca o verde. No hay espacio para decir que no hubo tiempo para anotar lo que dijo el docente, pues ya sean documentos en formato para descargar o mediante grabaciones, todo está o queda debidamente guardado.

Si el docente no accede frecuentemente al curso ni corrige tareas o contesta mensajes con tiempo, o si el estudiante no cumple con los periodos estipulados, según el calendario de la clase, el sistema les delatará. No hay escapatoria. Estas plataformas educativas poderosas condenan o salvan frente a cualquier alegación de incumplimiento. Tal vez, en un curso presencial, sea la palabra del docente versus la del alumno o viceversa. Sin embargo, en línea, si no está, no pasó.

Por otra parte, para el aseguramiento de la integridad académica, existen herramientas robustas para este propósito. Mediante la aplicación de mecanismos como Remote Proctor, Respondus, SafeAssign, Turnitin, entre otros, el docente puede detectar plagio o faltas del alumno al entregar asignaciones o contestar exámenes. Con el adiestramiento adecuado, los educadores, administradores y estudiantes pueden beneficiarse de las virtudes de estos instrumentos. ¿Por qué? Una vez se orienta al alumno sobre las características de estos medios y las consecuencias de los actos deshonestos, los intentos de infracción disminuyen. De hecho, algunos de estos sistemas permiten que el docente o el discente puedan revisar sus documentos antes de someterlo. De este modo, sabrán si han cumplido o no con el uso justo de la información que han obtenido de cualquier fuente consultada.

El dicho establece que la fiebre no está en la sábana. Los portadores de la inconsistencia y el funcionamiento pobre son los humanos que están tras estos procesos de implantación de la educación en virtual. Por lo tanto, se debe insistir que la educación en línea no falló. Han fallado quienes no se ha preparado a la altura de estos tiempos para educar a las nuevas generaciones. Estas bien saben que las posibilidades del aprendizaje no tienen por qué limitarse a un horario ni confinarse entre cuatro paredes. Sea en modalidades completamente en línea o semipresencial, el paradigma educativo cambió. Quien no lo sepa, tendrá que instruirse.