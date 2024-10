Basta entrar a las redes sociales predilectas de los más jóvenes, sobre todo TikTok, para sentir, como cantó Bob Marley, there’s a natural mystic blowing through the air. El grupo poblacional bautizado por Bad Bunny, uno de sus ídolos, como “la generación del yo no me dejo”, que creció entre las ruinas de lo que es hoy Puerto Rico, está deseoso de imprimirle sus huellas, sus huellas jóvenes, sus huellas vivas, al país.