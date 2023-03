La Enfermedad Renal Crónica y los determinantes sociales de la salud

Se han hecho disponibles datos del Sistema de Vigilancia de Condiciones Crónicas No Comunicables del Departamento de Salud para el año 2021. De acuerdo con el informe, en Puerto Rico tenemos la siguiente prevalencia de las condiciones crónicas más asociadas con la enfermedad crónica del riñón: diabetes 16.8%, hipertensión 41.7%, obesidad 69.5% y enfermedad cardiaca 8.4%. Se informa además que en Puerto Rico tenemos una prevalencia de enfermedad crónica del riñón de 3.9%. Sin embargo, sabemos por estadísticas que han publicado los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), que nueve de cada diez adultos con enfermedad crónica de riñón no saben que padecen la condición. Además, estima el CDC que dos de cada cinco personas con enfermedad renal severa no sabe que padece la condición.