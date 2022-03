La equidad: el verdadero “family value”

Hace unos días, como parte de un ejercicio guiado por la nostalgia, me encontraba viendo fotos viejas. Me topé con unas fotos de enero de 2017 de la famosa Marcha de las Mujeres en Washington DC. En esa marcha me dediqué a tomarle fotos a la diversidad de cartelones hechos a mano que me encontraba en el camino.