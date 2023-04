La esperanza de un mundo humanizado

Este nuevo Triduo Pascual en el cual los/las creyentes celebramos la pasión-muerte-resurrección de Jesús, se inserta en una historia reciente que continúa con sus crisis, cuestionamientos, posibilidades, y exige la construcción de un futuro que interpele a los seres humanos en lo personal y social. Hoy más que nunca, necesitamos vivir con un espíritu que integre y unifique lo que la realidad tiene de crisis y de promesa, para que las respuestas a la realidad sean más de esperanza que de crisis. Afortunadamente existe una mayor conciencia de que somos uno, que formamos parte de algo y que todos somos hermanos y hermanas. Esta es precisamente la pregunta que encontramos en el libro del Génesis: ¿dónde está tu hermano?

Lo que Jesús comunicó fue la necesidad de un cambio en el ser humano. Nuevas raíces, una nueva orientación de todo el ser, una nueva historia, una nueva realidad enraizada en el amor, escribe Madeline Ortiz Rivera.

La divinidad, según el cristianismo, tomó rostro humano en la persona de Jesús, quien expresaba lo que había en su interior, el amor a Dios, a los hermanos y hermanas, a través de la compasión, la bondad, la misericordia, la alegría, especialmente, a las personas sufrientes, a los y las más vulnerables, pobres y marginados de aquella sociedad judía injusta, no tan lejos de nuestra sociedad actual. El pueblo judío era un pueblo dominado, colonizado bajo un imperio y anhelaba un cambio político para algunos grupos y para otros, la promesa de una intervención divina más directa. Había en el pueblo una esperanza histórica de que llegaría en algún momento ¡una liberación!, ¡un Mesías!, ¡el Salvador esperado! Esta liberación la vemos expresada en el Antiguo Testamento: “ya llega a regir la tierra, regirá el orbe, con justicia y a los pueblos con equidad” (Salmo 96, 13s).

Y Jesús aparece entroncado en esta tradición de esperanza y de liberación para la historia de los oprimidos. Él pensaba que todos los seres humanos necesitaban de Dios. ¿En qué sentido? Me hace pensar en una frase que utilizamos hoy coloquialmente: “Aquí todo está mal, estamos bien mal, si seguimos de este modo, actuando desde los propios intereses, egoísmos, mezquindades no vamos pa’ ningún lao”. Jesús reconoció que el pueblo no andaba bien, que el modo en que se había llegado a vivir no estaba cónsono al querer de Dios y comenzó a invitar a cada persona y al pueblo a un cambio de mentalidad, a una transformación del corazón, a identificar que lo que estaba pasando les estaba dañando, desmoralizando, les hacía inhumanos, y que no podían continuar viviendo así. Es decir, lo que Jesús con sus palabras y acciones comunicó fue la necesidad de un cambio en el ser humano. Y no sólo en el modo de vivir de los hombres y mujeres, sino de un cambio desde nuevas perspectivas religiosas y con nuevas estructuras sociales; en fin, nuevas raíces, una nueva orientación de todo el ser, una nueva historia, una nueva realidad enraizada en el amor.

Contemplar el Corazón de Jesús en el Triduo Pascual, con sus sentimientos y actitudes, se convierte en el aquí y el ahora, en una propuesta profética para lograr la humanización del mundo: sólo lo que se asume es sanado y salvado. Ya lo expresaba poéticamente Juan Ramón Jiménez: “Yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo; que, a veces, voy a ver, y que, a veces, olvido. El que calla, sereno, cuando hablo, el que perdona, dulce, cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera”.

