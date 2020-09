La estadidad no es para los pobres

Es para los que quieran echar pa’lante… que aborrecen la colonia y aspiran a la igualdad en el pleno ejercicio de sus derechos y facultades democráticas. Es para los emprendedores, luchadores, atrevidos a superar obstáculos y vencer imposibles.

Cuando Carlos Romero Barceló inspiró su campaña de 1976 con el discurso de que la estadidad era para los pobres, contestaba la propaganda popular que inculcaba el complejo de inferioridad y acomodaba al conformismo de que los puertorriqueños no podíamos aspirarla por ser muy cara. Romero enfatizó en los programas y transferencias federales de los que Puerto Rico no participaba por su estatus colonial. Luego los populares ripostaron con el pago de la contribución federal y hasta trajeron desde New York a boricuas que protagonizaron la campaña publicitaria de los… “Tax, tax, tax”.

Vivimos otra época. Los nuestros del norte y sus descendientes, que ya suman los 5.4 millones, treparon la escalera económica pagando la contribución estatal y la federal. Cada vez son más, esta vez jóvenes diestros y profesionales, los que abandonan la colonia desfalcada para integrarse al más próspero e igualitario modelo de la estadidad. Hoy muchos más puertorriqueños viven la estadidad que la colonia, que lo atestiguan: la estadidad no sale cara… caro sale vivir la colonia.

Camino al referéndum del Sí o No el 3 de noviembre, la campaña estadista debe enfatizar el vivo ejemplo de los boricuas haciéndose propio espacio en sus nuevas jurisdicciones de New York, Pensilvania, Georgia, Texas, Florida… en Florida donde los candidatos presidenciales buscan estrategias para enamorarlos como antes hicieron con los hermanos cubanos. Lo que para ellos ha significado el poder elegir puertorriqueños al Congreso, alcaldes y concejales de sangre boricua en sus ciudades y condados. Cierto que la estadidad provee una plataforma económica que nos saca de la vulnerabilidad, nos salva de la dependencia absoluta y abre la igual participación económica en la escena federal. Así ocurrió en los dos últimos estados admitidos de Alaska y Hawaii. Desde la penuria de la colonia suplicante, Puerto Rico jamás pudo alcanzar al más pobre de los estados, que nos dobla en riqueza.

Ante realidad tan indisputable, la nueva estrategia contra la estadidad se busca otro complejo – confórmate con bailar con la más fea o feo porque la más linda o guapo no te quiere – que Washington no te quiere, que el Congreso te dirá que no. Por eso es que, en esta época, la estadidad no es para los pusilánimes o pobres de espíritu… es para los valientes y arrojados que estén dispuestos a exigirla y lucharla.