La semana pasada, el evento que captó atención masiva y generó memes a raudales fue la ventolera que subió la falda de la señora gobernadora. El mundo podrá estar en el albor de un descalabro económico, quizás en la antesala de una guerra de dimensión mayor, pero no es eso lo que en Puerto Rico preocupa. Aquí, lo importante no es importante y lo que no es importante, lo es. Perderse en la nimiedad, no es lo más preocupante. Lo inquietante es que a alguien le pueda parecer motivo de gracia o risa denigrar a un semejante, especialmente por su condición o aspecto físico.