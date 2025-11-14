Esta circulando un vídeo con expresiones del cantante Robi Draco Rosa, quien opina sobre la familia, la libertad y los mensajes actuales dirigidos a la juventud. Con la honestidad que lo caracteriza, afirmó que hoy se promueve la idea de que “la familia no es importante”, que los jóvenes reciben un mensaje de “sé lo que quieras, haz lo que quieras”, y que detrás de eso hay un intento de reemplazar el rol de los padres por el Estado. Su preocupación nace del amor a su padre, del reconocimiento de la fragilidad de la vida y de la convicción de que la familia es un pilar emocional. Y eso es cierto: la familia importa. Muchísimo.