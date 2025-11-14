Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de noviembre de 2025
76°lluvia ligera
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
José Yamil Montañez AgostoJosé Yamil Montañez Agosto
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La familia no se pierde por libertad

Vivimos es un momento donde se confunden emociones legítimas con narrativas políticas que distorsionan la realidad, opina José Montañez Agosto

14 de noviembre de 2025 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Si realmente nos preocupa el bienestar familiar, miremos hacia donde duele: la precariedad económica, el costo de vida, el estrés, la violencia interpersonal, el desempleo, la migración forzada y la falta de políticas que apoyen a cuidadores, dice José Montañez (Shutterstock)

Esta circulando un vídeo con expresiones del cantante Robi Draco Rosa, quien opina sobre la familia, la libertad y los mensajes actuales dirigidos a la juventud. Con la honestidad que lo caracteriza, afirmó que hoy se promueve la idea de que “la familia no es importante”, que los jóvenes reciben un mensaje de “sé lo que quieras, haz lo que quieras”, y que detrás de eso hay un intento de reemplazar el rol de los padres por el Estado. Su preocupación nace del amor a su padre, del reconocimiento de la fragilidad de la vida y de la convicción de que la familia es un pilar emocional. Y eso es cierto: la familia importa. Muchísimo.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Relaciones familiaresGobiernoNiñezAdolescentesDraco RosaPobreza en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José Yamil Montañez Agosto

José Yamil Montañez Agosto

Arrow Icon
El autor es Trabajador Social Especialista en Masculinidades. Es candidato Doctoral en Trabajo Social de la Escuela Graduada Beatriz Lasalle de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: