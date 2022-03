La Gran Renuncia: jóvenes en busca de balance en sus vidas

Es inevitable reconocer las diferencias que existen entre las personas menos y más jóvenes. Un joven me compartía hace poco un mensaje que un tercero le envió. Ante mi comentario sobre los muchos errores ortográficos que el mensaje incluía, me contestó que el innegable éxito de ese tercero no ha dependido de cuán bien o mal escribe.