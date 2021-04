La gran tragedia de la pandemia: los niños

Tuve el gran privilegio de entrenarme en Pediatría en uno de los centros más grandes y prestigiosos de los Estados Unidos. Además de aprender a practicar medicina basada en evidencia científica, cruzaron mi camino grandes profesores que no solo me enseñaban sobre la fisiología de las enfermedades, sino que también se tomaban el tiempo de educarnos sobre cómo la política pública (y la política en general), impactan la salud de los niños. Cada mañana Dr. “S” llegaba al “morning report” con recortes de periódico (claro, en papel y tinta) y nos leía noticias que de primera impresión no parecían estar nada relacionadas con la medicina. Luego, nos invitaba a dialogar sobre cómo el contenido expuesto podía tener un impacto en la niñez colectiva. Fue allí donde aprendí que como pediatra, no solo me correspondía ser la doctora de los niños, sino que también debía ser su abogada. El doctor terminaba su enseñanza recordándonos que “los niños no votan”, así que nos tocaba a los adultos velar por sus intereses.