La ilusión óptica de la conciencia

“Nadie es una isla completa en sí mismo. (…) la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y, por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas; doblan por ti”.

John Donne, Devociones (1624)

En mi infancia recuerdo que se hablaba con temor del polio. Los aparatos ortopédicos en las piernas y las sillas de rueda eran imágenes comunes de un devastador mal que, aunque se sabe de su existencia desde la antigüedad y es descrita para mitad del siglo XIX, no es sino hasta principios de siglo veinte que se conoce su origen viral. Para los años cuarenta y cincuenta hay una propagación epidémica de poliomielitis. Afecta particularmente a los niños. Y aunque se conocen las historias de superación -desde las tirillas como Captain America, hasta figuras como Frida Kahlo, Franklin D. Roosevelt, Itzhak Perlman, Francis Ford Coppola, Robert Oppenheimer- la verdad es que la parálisis causada, y la muerte, fueron devastadoras. Ver a los niños en esa condición, y el temor constante de contraer esta enfermedad fue algo estremecedor.

Comienza a controlarse años más tarde con una vacuna. En Estados Unidos hay una campaña para evitar aglomeraciones. Se cierran cines y piscinas públicas, los hospitales están saturados y muchos se encuentran en respiradores en forma tubular de acero. Hay cuarentenas.

Uno de los niños que sucumbe a este mal es el hijo del Sr. Robert S. Marcus. Einstein le envía una carta, el 12 de febrero de 1950 como nota de duelo, que me parece pertinente su lectura y reflexión: “Un ser humano es parte del todo que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Está convencido de que él mismo, sus pensamientos y sus sentimientos, son algo independiente de los demás, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esa ilusión es una cárcel para nosotros, pues nos limita a nuestros deseos personales y a sentir afecto solamente por los pocos que tenemos más cerca. Nuestra tarea tiene que ser liberarnos de esa cárcel, ampliando nuestro círculo de compasión, para abarcar a todos los seres vivos y toda la naturaleza”.

Esa ilusión óptica de la conciencia, de que cada uno es un ser aislado, y actúa de forma independiente, se desvanece. La memoria histórica nos convoca a salir del encierro. Los seres humanos somos seres sociales. La forma en que definimos y abordamos un problema se da a partir de esquemas mentales colectivos, sociales, de modelos; un tipo de lenguaje que circula, que no es idéntico para todos los grupos, pero sí es de naturaleza social. Como dijo Durkheim, sobre lo social, es como el aire: no deja de ser pesado, aunque no sintamos su peso. Y esto es así porque no se ejerce el peso en una sola dirección.

Precisamente las pandemias no son fenómenos individuales sino sociales. Decía Laura Spinney, en El jinete pálido que en el origen de toda pandemia está el encuentro entre un microorganismo causante de la enfermedad y un ser humano particular. Pero eso no explica la pandemia. Ese mismo encuentro se redefine en condiciones sociales, históricas, culturales, colectivas.

Las pandemias quiebran el espejismo del ser individual todopoderoso, lo que es un credo en este tipo de sociedad. Cada pandemia, como ha señalado el profesor Snowden en Epidemic and Society, pone un tipo de espejo frente a la humanidad, y nos muestra nuestra humana condición, nuestra procedencia terrenal común y que, contrario a lo que se dice, la salvación no es individual. Las pandemias nos plantean cuestiones monumentales que debemos abordar con una verticalidad reflexiva que va más allá de si cerramos esto o lo otro, que a veces parece un exhibicionismo de poder, que, en el fondo, no se tiene. Las pandemias nos confrontan con quienes somos, nuestras prioridades morales, las creencias y posibilidades, nuestros proyectos de vida: son aperturas de un umbral hacia el plano de nuestra humanidad, no de la pura individualidad. Son un llamado a interrogarse sobre el ser, no el mero estar. Lo que está en juego es nuestra capacidad para actuar colectivamente.

Desde el punto de vista del discurso, la cuestión no es la de crear la imagen de un encierro como castigo del cual hay que liberarse oportunamente: esto lo que trae como consecuencia es una respuesta de “liberación” del cautiverio. De eso no se trata. Y hay que tener cuidado de que no se configure, como en las otras pandemias, la imagen de un enemigo, de un chivo expiatorio. Puede cambiar de identidad, pero el personaje está ahí. Esa es la combinación del miedo y el poder.

Así pasó en el siglo VI con la epidemia de Justiniano, en el medioevo del siglo XIV, o en la de principios de siglo. La libertad es la que termina sospechosa, acusada, sentenciada y finalmente el poder siempre anda con una antorcha “de salvación” en la mano para prenderla en la hoguera. ¿Quién es el depositario del mal, el que instiga y es responsable de esto? Las imágenes belicistas de guerra contra el virus están erradas. Esa no es la mejor manera de pensar un problema tan delicado en que nuestra humana condición, histórica, es la protagonista.

Hay que cambiar radicalmente el ángulo de enfoque. Lo que hay que activar no es el “cada cual por sí mismo” sino políticamente, socialmente, culturalmente, el sentido de universo comunitario. Como diría Snowden: “las enfermedades epidémicas no son hechos al azar que afligen a las sociedades caprichosamente y sin advertencia. Por el contrario, cada sociedad produce sus propias vulnerabilidades específicas. Estudiarlas es entender la naturaleza de esa sociedad, su estándar de vida y sus prioridades políticas”.

Cabe preguntarse si no se trata, contrario a lo que se piensa, de que esto nos permite salir de un encierro, de un orden que nos mantiene en una moderna caverna platónica. Lo que vemos son sombras proyectadas sobre un lienzo de un sí mismo falso.