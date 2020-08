La iniciativa olvidada en la lucha contra el COVID

Llevamos más de cinco meses lidiando con esta pandemia sin lograr los objetivos trazados, lo que ha generado gran frustración. El problema es que las intervenciones realizadas carecen de educación para la salud.

Educar para la salud es mucho más que ofrecer información. Requiere excitar la motivación, desarrollar destrezas personales en salud, formar nuevos conocimientos y mejorar la autoestima, todo para lograr cambios de comportamiento favorables a la salud. Esto demanda tener datos sobre las situaciones sociales, económicas y ambientales que inciden en la salud-enfermedad; requiere entender los determinantes sociales de la salud-enfermedad. Supone reconocer la viabilidad política y posibilidades organizativas de diversas acciones dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y ambientales que favorezcan la salud. Porque tanto la salud como la enfermedad tienen una base biopsicosocial.

Más que nunca, necesitamos de la educación para la salud, para lidiar con la encrucijada que plantea el COVID-19. Anteriormente, los educadores para la salud trabajaron exitosamente con el VIH/sida, igual que con la cesación del fumar, y han logrado que la incidencia de fumadores sea menor que lo proyectado.

El COVID-19 exige cambios en nuestros comportamientos cotidianos que no se logran enfatizando en medidas restrictivas y punitivas, sino mediante la educación para la salud. Sabemos que tratar de “educar” metiendo miedo no es fructífero; unos se paralizan o huyen y otros se tornan agresivos y violentos. En lugar de demonizar a quienes no siguen las normas, urge facilitar que las personas entiendan el por qué y el cómo hacerlo. Eso se logra mediante el proceso educativo que ofrece la educación para la salud.

Ofrecer educación para la salud requiere datos sobre la situación de salud-enfermedad existente. Información que debimos haber censado e interpretado durante los pasados cinco meses y que al parecer no se hizo. Ahora tenemos que comenzar con la información que se tiene. Urge crear un plan de intervención en educación para la salud e implementarlo. Al mismo tiempo, iniciar el recogido de los datos necesarios e ir subsanando la situación sobre la marcha.

Necesitamos datos como sexo, edad, estado de salud, composición familiar, localización, contactos y origen de contagios. Sería bueno conocer el nivel socioeconómico y educativo, pues ambos son determinantes sociales de la salud-enfermedad. Se sabe que en Estados Unidos la raza y el estatus migratorio inciden en la incidencia del contagio. Lo que ocurre es que mayoritariamente los afroamericanos y los migrantes viven en áreas empobrecidas socioeconómicamente. El bajo nivel socioeconómico por sí solo es un factor de riesgo para la mortalidad total, independiente de cualquier otro factor de riesgo (Yancy, 2020).

Hay que educar en salud a todos para la prevención del COVID-19, porque todos estamos en riesgo. Pero no es igual educar en salud a niños preescolares o a adolescentes de secundaria; obreros o a profesionales, a adultos mayores o a universitarios; al comerciante minorista o al mayorista, al dueño de la empresa o al CEO. Cada grupo tiene sus particularidades y hay diferencias significativas en cuanto a educar en salud a estos disímiles grupos. Cada uno reclama diferentes metodologías, estrategias, técnicas y actividades educativas. Cada grupo reclama participación.

Hay que educar en salud a contagiados y familiares entendiendo que ellos tienen otras necesidades. Este grupo necesita saber cómo tratar al contagiado, qué hacer en caso de empeoramiento y cómo los familiares deben protegerse para no contagiarse.

Hay que educar en salud a quienes pierden a sus seres queridos, pues se van a enfrentar a situaciones muy estresantes, sin rituales como velorios y con algún grado de estigma.

Hay que adiestrar a profesionales como médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros, maestros y todo aquel que trabaje con público. Enfatizar que educar en salud es más que transmitir información. Que motivar se basa en lo emocional y requiere de empatía, solidaridad y compasión. Que educar para la salud es humanizar.

Gran parte se hará a distancia, utilizando los medios de comunicación masiva: radio, televisión, “billboards”, internet, redes sociales -Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat e Instagram, entre otras-. Igual crear blogs y videos para YouTube. Urge crear materiales didácticos sencillos y atractivos a ser distribuidos en oficinas médicas, farmacias, supermercados y cualquier lugar que las personas visiten.

Tenemos mucho trabajo por hacer y hay que comenzar ya. La educación para la salud necesita de todos y beneficia a todos.