La injusticia laboral en la función pública no debe contar con nuestra indiferencia

“La indiferencia es el apoyo silencioso a favor de la injusticia”, escribió Jorge González Moore. No he podido sacarme esa frase de la cabeza desde que escuché al Gobernador de Puerto Rico decir que si quienes se dedican a ser policías, bomberos o maestros cuestionan la paga o condiciones de trabajo, por no ser las que esperan, no están obligados a permanecer en sus puestos de trabajo. Ni con sus palabras ni con sus gestos pudo disimular su indiferencia acompañada de una supuesta lógica que resulta fallida e insensible.