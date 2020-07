La insurrección blanca de 1898 y sus ecos actuales

En noviembre de 1898, mientras Puerto Rico se iniciaba en la promesa de la democracia estadounidense, Wilmington, Carolina del Norte, fue escenario de una insurrección que proclamó una “Declaración de Independencia Blanca”, incitó una masacre racial y derrocó al gobierno local. Con 20,000 habitantes, Wilmington era entonces la ciudad más grande y más próspera del estado. Como Tulsa (Oklahoma) donde ocurrió la masacre racial de 1921, Wilmington tenía una importancia emblemática para los afroamericanos. También la tiene para nosotros hoy.

La comunidad negra de Wilmington era activa económicamente, con numerosos comerciantes y profesionales y el único diario negro en los Estados Unidos, el Wilmington Daily Record. Pero a diferencia de Tulsa, donde la población negra era solo un 10%, en Wilmington la mayoría de la población lo era (55%). Y la importancia política de la insurrección y masacre de Wilmington en 1898 fue mayor, pues lo acaecido allí tuvo enormes implicaciones para todo el Sur y para el país.

Gobernaba Wilmington en 1898 una alianza multirracial que evocaba las esperanzas de la Reconstrucción (1865-1873) cuando los exesclavos votaron masivamente y varios estados eligieron congresistas negros. Estas esperanzas se perdieron en los 1870, pero se renovaron en varios estados hacia 1890 al surgir un movimiento populista agrario, interracial, en alianza con republicanos blancos y negros. Esta conjugación extraordinaria de fuerzas políticas, denominada el “fusionismo”, triunfó en 1896 en las elecciones de Wilmington y para la gobernación del estado. La plataforma fusionista incluía un mayor autogobierno local, educación pública gratuita e igualdad en el voto para negros y blancos. Surgió así una coyuntura política que alarmaba a los sectores recalcitrantes y ultrarracistas de Carolina del Norte y a través del Sur. Estos exconfederados impenitentes, entonces muy identificados con el Partido Demócrata, incluso culpaban a los negros por su derrota en la Guerra Civil. Wilmington era el bastión más importante del fusionismo; por ende estaba muy en la mirilla de los reaccionarios.

A principios de noviembre de 1898 los reaccionarios cumplieron su proyecto. Una inmensa turba blanca voló en pedazos el más prometedor experimento de gobierno interracial en los Estados Unidos. Las “tropas” principales de la insurrección blanca de Wilmington fueron los “Red Shirts”, un grupo paramilitar del Partido Demócrata, que en ese momento se autodenominó abiertamente “El Partido del Hombre Blanco” (“The Party of the White Man”). Las consignas de los “camisas rojas” eran directas: “White Supremacy” y “No Negro Rule”. En los meses previos a la elección, prominentes líderes demócratas a nivel estatal entrenaron en secreto a los “camisas rojas”. Participaron en la conspiración un futuro gobernador estatal, Charles Aycock; un congresista, William Kitchin (también futuro gobernador); y un excongresista, Alfred Waddell. Kitchin sentenciaba: “before we allow the Negroes to control this state as they do now, we will kill enough of them that there will not be enough left to bury them”. Por su parte, Waddell arengaba que nunca se rendirían a los negros, aun si tuvieran que ahogar con cadáveres (“choke with carcasses”) al principal río de la región.

En las semanas antes de la elección, los “camisas rojas” intimidaron a los electores negros y fusionistas de Wilmington. Lograron que se inscribieran solo 2,965 negros vis a vis 2,918 blancos, a pesar de que los negros eran clara mayoría en la ciudad. Campañas similares de terror ocurrieron en otras partes del estado, repletas de acusaciones sobre supuestos violadores negros. En la semana antes de la elección, paradas masivas de jinetes blancos atravesaban diariamente la comunidad negra de Wilmington.

El día de la elección, 8 de noviembre, los “camisas rojas” bloquearon los caminos que conducían a la ciudad y asustaron con tiros a electores potenciales. La mayoría de los negros y muchos republicanos no votaron, temiendo violencia. Turbas blancas provocaron incidentes que se aprovecharon para rellenar las urnas con papeletas pro demócratas. El resultado anticipado por todos fue que los demócratas ganaron las elecciones.

Al día siguiente de la elección, un mítin de 600 blancos aprobó una “Declaración de Independencia Blanca” (“White Declaration of Independence”) que exigía suprimir el voto negro y la salida inmediata de los funcionarios municipales. La explosión de violencia ocurrió un día más tarde, el 10 de noviembre. Más de 1,500 blancos capitaneados por el congresista Kitchin tomaron por asalto el ayuntamiento y forzaron a punta de escopeta la renuncia del alcalde blanco y los concejales negros y blancos. Asimismo, atacaron e incendiaron el Daily Record. Se estima que murieron como mínimo sesenta personas pero posiblemente hasta trescientas, todas negras. La turba expulsó de la ciudad a cientos de negros, arrastrando a algunos hasta la estación del tren. Otros corrieron a refugiarse (y aún a morir) en pantanos vecinos.

Wilmington fue un auténtico “coup”, planificado y sistemático, acompañado de incendios de periódicos republicanos a través del estado. Sin embargo, como la masacre de Tulsa, quedó en el olvido; excepto para enaltecer a sus cabecillas, considerados como “redentores”, que adelantaron su carrera política. Alguno, como Aycock, hasta sería honrado con un monumento en el Capitolio federal (removido recientemente).

Como resultado de los sucesos de 1898, la población negra de Wilmington cayó súbitamente, la ciudad dejó de ser de mayoría negra y en general Wilmington nunca recuperó su sitial como la principal ciudad del estado.

El 1898 de Wilmington igualmente marcó el comienzo de una segregación reforzada y de pérdida de derechos electorales negros. El Raleigh News and Observer se regodeaba: “Negro rule is at end in North Carolina forever”. Casi: así fue hasta los 1960. El triunfo de la insurrección blanca de Wilmington contribuyó poderosamente a cerrar en 1900 el paréntesis fusionista en Carolina del Norte. Con el retorno de ese estado al redil demócrata sureño, se consolidó el bloque político que cogobernó a los Estados Unidos hasta 1960, el llamado “Solid South”; y que con Nixon, Reagan y sobre todo Trump parece haber recuperado su anterior coherencia y fuerza, ahora inmerso en su antiguo adversario, el Partido Republicano. Si la defensa que hace Trump del legado confederado y sus monumentos representa un ocaso fulgurante para ese Sur insumiso, o un nuevo amanecer, el tiempo dirá.

Hay que pensar en Wilmington según se acerca la elección presidencial en noviembre 2020. El golpe de estado blanco de 1898 sugiere en “micro” un modelo para extremistas pro Trump en noviembre 2020. Vemos cómo Trump, según baja en las encuestas, sube el volumen de su retórica de “poder blanco” y de guerra civil racial y cultural, como en la reciente actividad en Mt. Rushmore. Allí, para todos los efectos y en vísperas del feriado nacional, Trump emitió el equivalente de una nueva “Declaración Blanca de Independencia” y la plataforma de un nuevo “Partido del Hombre Blanco”.

El propio Trump ya cuestiona la integridad de la elección de noviembre invocando el voto por correo y el enjambre de leyes estatales. En el marco del COVID-19, no se descarta que Trump con su coro en el Senado y una mayoría en el Tribunal Supremo “posponga” las elecciones. Vemos a milicias blancas desplegando impunemente sus AR-15 en actividades públicas. Vemos a un presidente que no vacilaría en llamarlos a las armas – oblicuamente, como acostumbra, o no -- en caso de unos resultados electorales adversos. No harían falta turbas armadas demasiado numerosas para sembrar el caos en Washington y ofrecer la excusa para un estado de excepción.

Hay que pensar en Wilmington.