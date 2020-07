La justicia en tiempos del COVID-19

Los procedimientos judiciales de naturaleza criminal en Puerto Rico están siendo trastocados por el impacto del COVID-19. La rama judicial ha adoptado medidas para el manejo de estas vistas, mediante el uso de videoconferencias. El Departamento de Corrección en la mayoría de los casos facilita que los acusados que están confinados se pongan en contacto con el tribunal mientras están en sesión. Pero cuando la etapa en la que se encuentra el caso es una contenciosa, la situación se complica porque se requiere interrogar testigos y litigar.

Los tribunales en Puerto Rico se encuentran actualmente en una fase de apertura para comparecencia presencial a sala de las personas citadas. Como abogada de la Sociedad para Asistencia Legal ya he participado varias veces en la celebración de vistas contenciosas en salas criminales. En todos esos casos que he litigado, mis clientes estaban libres bajo fianza. Sin embargo, con los confinados no ha sido posible celebrar vistas contenciosas previas al juicio. Tampoco los han traído al tribunal para ser entrevistados por abogado, como requiere la ley.

Los casos criminales de confinados están paralizados porque el Departamento de Corrección se niega a trasladarlos al tribunal para la celebración presencial de sus vistas. Se alega que no existe otra manera de evitar los contagios de COVID entre los confinados. No se ha reaccionado, no obstante, al hecho innegable de que a las cárceles del país entra una gran cantidad de personal civil que vive afuera expuesto al contagio. La fiscalía, entonces, está solicitando que toda vista judicial de confinados previa al juicio se celebre mediante el sistema de videoconferencia; aunque sea contenciosa.

En Puerto Rico y Estados Unidos se reconoce como piedra angular del derecho constitucional de todo acusado a defenderse en un caso criminal, lo que se conoce como el “derecho al careo”. Literalmente, a confrontar a los testigos de cargo cara a cara. Nadie cuya libertad depende de que un juez le crea o no a quien declara en su contra, estaría de acuerdo en que se le procese sin que ese testigo lo vea a la cara al testificar y sin poder estar cerca de su abogado para colaborar en su defensa.

Los recursos tecnológicos existentes hoy e n los tribunales limitan seriamente la participación de un confinado en su proceso. En un país con previsiones se habría hecho un trabajo multisectorial del sistema judicial, considerando todas las preocupaciones, no solamente de los departamentos de Salud, de Corrección y en la rama judicial, sino también las inquietudes del Ministerio Público y de la indispensable Sociedad para Asistencia Legal.

Ese insumo y un análisis de la ley federal CARES sobre manejo de procesos judiciales por videoconferencia aclararía que un acusado de delito no está obligado a escoger entre sus derechos constitucionales porque esté preso. Los juristas enfrentamos ahora esta disyuntiva porque habitamos un país donde hemos perdido la costumbre de exigirle responsabilidad al gobierno por sus actos. Y donde toleramos con pasividad estoica que el Estado reaccione en vez de responder. Esta crisis, sin embargo, nos presenta una excelente oportunidad de empezar a cambiar esos malos hábitos.