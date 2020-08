La pandemia y la educación: a buscar nuevas soluciones

La educación es un derecho humano fundamental, según la UNESCO y la Declaración Universal de Derechos Humanos del 1948. Entonces, ¿por qué es tan difícil que el Departamento de Educación le asegure a nuestros niños su derecho a educarse? Ante la situación de la pandemia, reconociendo que las clases presenciales van a demorar, que la estrategia “online” no funcionó y que las computadoras no se han repartido, es hora de contemplar otras soluciones antes de que termine este semestre. Muchas familias no tienen computadoras y no se pueden beneficiar del currículo diseñado para esos fines hasta que tengan acceso a una laptop y al internet. Sin embargo, la mayoría de los hogares en Puerto Rico sí tienen televisor.

La WIPR, que es la emisora del pueblo de Puerto Rico, está en un abismo fiscal. Entendemos que con una inversión mínima, podría ser una herramienta valiosa para la educación de nuestros niños y jóvenes durante este período. Si utilizamos el currículo ya establecido y maestros con experiencia, se podrían ofrecer clases en vivo o previamente grabadas, en un horario viable. Por ejemplo, desde las 8 a.m. hasta las 12 p.m., se podrían ofrecer las materias de 1er a 4to grado, en módulos de 45 minutos, dos veces por semana y los otros tres días, en el mismo horario, se ofrecerían clases para el 5to al 8vo grado. De 1 p.m. a 5 p.m. se podrían ofrecer los cursos para los estudiantes desde 9no a 12mo grado, 3 - 4 veces/semana.

El ocio nos hace vulnerables. Los niños y jóvenes se aburren y buscan entretenimiento que puede ser adecuado o inadecuado. Los padres, que ya están bajo estrés por la pandemia, la incertidumbre y el factor económico, pueden perder el control. Peor aún, en algunos hogares viven individuos con problemas de salud mental sin tratamiento accesible, y pueden deteriorar, afectando el ambiente familiar.

Según Nelson Mandela, “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. En estos tiempos de tantas crisis, todos tenemos que aprender a adaptarnos, incluyendo el Departamento de Educación. Los maestros de nuestro sistema público de enseñanza son excelentes, y si les proveen la seguridad y equipo necesarios, estarían dispuestos a dar la milla extra por sus alumnos. Tienen los recursos; solo falta la voluntad del gobierno.