La peligrosa dependencia alimentaria de Puerto Rico

En días recientes, el “periódico de récord” de Estados Unidos, The New York Times, publicó un artículo titulado “How the U.S. Dictates What Puerto Rico Eats”. El escrito apunta que la dependencia de la importación alimentaria, combinada con el alto costo de transportación impuesto por las leyes de cabotaje, afecta adversamente la dilapidada economía local “satisfaciendo las necesidades de sus colonizadores”.