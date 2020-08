La política del momento versus los principios democráticos

Los jueces del Tribunal Supremo debaten hoy tres asuntos. Primero, si debe empezarse la elección desde cero. De contestar que no, la segunda pregunta es cuándo deben continuar las primarias. Tercero, si la CEE debe divulgar públicamente los resultados del domingo.

Una lectura literal del Código Electoral y la Constitución no ofrecen una contestación clara a estas preguntas. Pero si se leen holísticamente y entre líneas, si se consideran los principios subyacentes de nuestro proceso constitucional y democrático, deberían concluir que todos los electores deberían votar sin conocer resultado alguno. Desde la Antigua Roma hasta el presente —marcado por la influencia inmediata de la tecnología en la democracia— existe este principio reconocido por las democracias del mundo entero.

En los primeros años de la Antigua Roma las elecciones eran consecutivas: los electores votaban a viva voz y sabían cómo habían votado los votantes anteriores. Así votan, por ejemplo, los parlamentos y las asambleas (roll call voting). Por razones que, aún debatidas, los romanos también crearon la papeleta que permite votar en secreto. Concomitante con su introducción, la Antigua Roma creó el voto simultáneo: todos los electores votaban de forma simultánea y los resultados se conocían cuando finalizaba la votación. Los historiadores aún no saben si el voto simultáneo precedió a la papeleta o cuáles fueron las razones exactas para adoptar el voto simultáneo. Pero el voto secreto por papeleta y el voto simultáneo sin conocer los resultados fueron contemporáneos y en la actualidad van de la mano en los sistemas democráticos del mundo entero.

La simultaneidad del voto no quiere decir que todo el mundo tenga que votar exactamente a la misma vez. Puede existir voto adelantado por correo y mantener un sistema de voto simultáneo, en lugar de voto sucesivo (también conocido como voto secuencial). Lo importante es que los electores no conozcan los resultados antes de que finalice la elección, pues científicos sociales han concluido que los resultados cambian significativamente según el sistema electoral. En una votación consecutiva o secuencial donde se conocen los resultados existe el riesgo de que haya momentum a favor de uno de los candidatos. A esto también se le conoce como efecto arrastre o bandwagon effect. También han estudiado cómo el voto simultáneo cambiaría los resultados de las primarias presidenciales, en lugar del voto secuencial por estado que da mayor participación política a ciertos estados.

Para evitar estos efectos, los sistemas electores democráticos prohíben la divulgación de resultados, oficiales o no, previo a que concluya el proceso electoral. Esto es particularmente característico de países con distintas zonas horarias. Fue muy controversial, por ejemplo, que el presidente Jimmy Carter aceptara su derrota, previo a que los electores de California terminaran de votar. A partir de esa elección los medios estadounidenses se autoimpusieron un deber ético de no divulgar resultados antes de que finalice la votación.

Muchos países del mundo prohíben expresamente la divulgación de cualquier tipo de resultados previo a la conclusión del proceso. Un total de 92 países van más allá e incluso prohíben la publicación de encuestas el día de las elecciones, lo que se conoce como blackout period. Todo esto en miras de salvaguardar la pureza del proceso electoral.

Es difícil saber cómo los jueces decidirán este caso. Mucho discutirán, posiblemente, el alcance constitucional de que el voto debe ser “igual”. Estimo que el significado de esa frase fue adoptar el principio de “una persona, un voto”. Pero una lectura expansiva de la igualdad del voto también confirma que cada elector debe votar sin conocer los resultados. La divulgación legal o ilegal de los resultados, unido al efecto multiplicador de plataformas tecnológicas como Twitter y Facebook, incrementa el riesgo de momentum o el bandwagon effect.

Algunos precandidatos hoy exigen que se divulguen los resultados y que volvamos a los primeros años de la Antigua Roma cuando unos electores podían influenciar a otros. Pero si no es práctico o conveniente empezar de cero, no podemos permitir que se afecte la pureza del proceso con la divulgación de resultados preliminares. No podemos permitir que la política del momento vaya por encima de los principios democráticos aceptados por las sociedades democráticas del mundo entero.