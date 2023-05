La Presidencia del PPD: Esencial el desarrollo económico sostenible

La debacle económica que hoy vive el país comenzó con la nefasta decisión del PNP de eliminar la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal en 1996. Y el PNP la empujó al precipicio simple y sencillamente porque esta no era compatible con la estadidad. No fue porque hicieron un estudio económico, no fue porque la sustituirían por otra iniciativa económica, no fue porque tenían un abarcador plan de desarrollo, nada de eso. La eliminaron por pura politiquería para tratar de vendernos la estadidad.