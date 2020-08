La primaria: lo que pasó y lo que pasará

Quién hubiera imaginado un año atrás que la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) no estaría en manos de Carmen Yulín Cruz o de Eduardo Bhatia, sino en las de Charlie Delgado. Lo acontecido es significativo, pues Bhatia y Cruz son figuras de contenido, locuaces y con comodidad de movimiento en la política estadounidense.

En el caso de Cruz no hay que buscar explicación mayor. La aspirante encontró en ella su peor enemigo. Quien proclamó la necesidad de alianzas, resultó ser la gran disociadora. Sus exabruptos con colaboradores cercanos y su ataque inmisericorde a su partido, a presidentes pasados e incluso, a Charlie Delgado, a la vez que se colocaba la insignia de la pava en la solapa y repetía pan, tierra y libertad, la develó en su impostura ante el humilde popular de base.

Lo acontecido con Bhatia ilustra que, en la política, la inteligencia suele resultar una desventaja. La persona capaz, consciente de la complejidad de la vida, pondera sus acciones. La reflexión se toma por indecisión y falta de convicción. A otras personas con una cuota intelectual reducida, su instinto irreflexivo les impulsa a la acción inmediata y lo que es temeridad se toma por arrojo. La intelectualidad suele crear distanciamiento y desconfianza en el liderato de base. Bhatia nunca pudo acercarse a esa base y construir su maquinaria, y no hay general exitoso sin ejército propio.

Charlie Delgado no era el aspirante de mayor talento u oratoria ni el poseedor de conexiones en Estados Unidos, pero resultó ser la persona no ofensiva y aceptable para la inmensa mayoría de los populares. La política no es distinta a la naturaleza humana en otros contextos, en donde más que la razón, imperan con frecuencia la emoción y la percepción sobre la realidad. Pero hay que darle crédito a Delgado. De los tres aspirantes, fue lo más parecido a la imagen de cambio y alternativa refrescante que el electorado ansiaba.

En la primaria del PNP los electores se inclinaron por la opción pragmática. Escogieron a una persona experimentada, que no ofende a electores fuera de la colectividad, con dominio del inglés y conexiones en los Estados Unidos. La gobernadora Wanda Vázquez resultaba muy arriesgada para el PNP. Su falta de destrezas gerenciales y administrativas se evidenció durante este año en la gobernación. Su alianza con Rivera Schatz y la amenaza de un nuevo proceso criminal en su contra constituían carga pesada que tornó inviable su candidatura.

Los triunfantes se beneficiaron del espectáculo trágico que los presidentes de sus colectividades escenificaron el domingo anterior. En la mente de muchas personas se fijó la impresión de que la suspensión del proceso se concibió para perjudicar a Delgado y a Pierluisi.

Aunque corto en tiempo, el tramo a noviembre de 2020 es escabroso y escarpado. La erosión acumulada desluce a ambas colectividades ante un electorado cansado y disgustado. En el 2016, sobre 266,300 electores, o 17% del total de votantes, apoyó a dos aspirantes nuevos e independientes. Luego del verano del 2019 y las angustias interminables del 2020, la insatisfacción ciudadana es mayor.

Las complicaciones de la pandemia dificultan la campaña política. La reducción de la actividad masiva amplía el espacio para la actividad cibernética. En el mundo de los impulsos electrónicos, la fuerza económica no es determinante y un grupo de jóvenes talentosos y entusiastas pueden desestabilizar a un rival en teoría más poderoso.

La crisis sanitaria y económica y el desmejoramiento de la relación con los Estados Unidos generan incertidumbre y temor. Estos factores suelen llevar al ciudadano a procurar estabilidad. Aquí reside la fuerza electoral de Pierluisi. A pesar de las injurias experimentadas, las y los puertorriqueños consideran que es mejor estar con, que sin, los Estados Unidos. Aun así, el PNP carga con el legado desgraciado de Ricardo Rosselló.

El reto de Charlie Delgado es detener la fuga de electores que aqueja al PPD. Su proyección de mesura debe ayudarle a buscar ese balance delicado entre el sector conservador y la llamada ala independentista o soberanista, que no congeniaba con Bhatia.

El escenario ya está montado y el rodaje se inició. El desenlace final de la historia electoral 2020 está más abierto e incierto que en eventos anteriores. Restan 78 días para saber por dónde romperá la nueva historia de Puerto Rico.