La privatización oculta en el nuevo presupuesto

El presupuesto de un país es un instrumento poderoso del Estado para proveer servicios esenciales, realizar compras y servicios al sector privado y contribuir al servicio de la deuda. El empleo público reviste de importancia pues muchas de las tareas que realiza la estructura gubernamental son intensivas en mano de obra. Modernamente estas tareas son apoyadas por la tecnología, pero esta nunca puede suplantar en su totalidad a las tareas de servicios personales. Es claro que el servicio público debe basarse en el mérito y la productividad y no en otros criterios como el partido político, lo cual ha hecho mucho daño a la presencia de servicios eficientes y de alta calidad a la ciudadanía.

Desde principios del 2000, uno de los argumentos preferidos por muchos analistas y funcionarios del gobierno era que el gobierno era extremadamente grande, lo cual llevaba a un presupuesto consolidado abultado y exagerado. El pecado era tener un presupuesto de gastos que no se basaba en los ingresos recaudados y era necesario “cuadrar” el presupuesto constitucional vía otras fuentes tales como préstamos y emisiones de bonos. La misión del Estado y, por ende, un gobierno eficiente está en proveer servicios y bienes que el sector privado no quiere, no puede y no debe producir. Además, ejercer una política pública sabia de gastos que promueva el desarrollo y mejore la distribución de los ingresos y la riqueza.

Al analizar el presupuesto consolidado más reciente, nos percatamos de lo que podemos llamar una privatización oculta pero financiada por recursos públicos. El presupuesto es una especie de planificación de gastos que propone unas asignaciones monetarias a operaciones de las unidades programáticas, de manera tal que se atiendan las necesidades de la clientela y población, en su mayoría, indigente. Sin embargo, en el presupuesto consolidado vemos varios elementos que nos llevan a concluir que existe una forma de traslado de los servicios públicos que el gobierno central realizaba hacia el sector privado. En tal sentido, el presupuesto consolidado tiene espacio para haberse reducido. La lógica de la privatización es liberar al sector público (gobierno) de gravar sus recursos fiscales, pues la riqueza y eficiencia del sector privado deberían prevalecer.

De 2005 a 2021, el presupuesto consolidado ha crecido -a precios corrientes- en una tasa mediana anual de 2.51%; esto es, de $25,734 millones a $27,661 millones. Pero la nómina, por el contrario, se redujo de $7,446 millones a $5,665 millones, para una reducción de -1.6% (tasa mediana anual). De hecho, entre 2006 al 2021 el monto de la nómina relativo al presupuesto consolidado bajó de 31% a 20%. Usando las cifras de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, esta reducción implicó una merma del empleo público del gobierno central de 230,000 a 132,000 en 2020-21, o sea, unos 98,000 empleados menos.

Tomemos seis de las agencias poderosas entre 2005 al 2021. La AEE redujo el empleo de 9,891 a 5,513; la Administración de Corrección bajó de 10,395 a 7,164; la Policía de 21,049 a 13,388; la UPR de 14,156 a 10,372; el Departamento de Educación de 75,000 a 45,137. Estas seis agencias, de un total de sobre 170 agencias, significaron una caída de 49,000 empleados, para representar la mitad de la reducción de empleados.

Sin embargo, a pesar de las reducciones en nómina y empleados, el presupuesto consolidado se mantiene creciendo a una tasa anual mediana de 2.5%. ¿La razón? Una explicación es el crecimiento en las partidas de servicios profesionales y los servicios comprados al sector privado. Estas dos partidas aumentaron entre 2005 al 2021 a una tasa mediana anual de 7.0% y 3.0%, respectivamente. Ambos conjuntamente aumentaron en 3.35%. Así que la nómina de gobierno se reduce en $1,781 millones entre 2005 al 2021, pero este hecho no reduce el presupuesto consolidado; los servicios comprados por el gobierno aumentaron en $1,098 millones.

Usando el coeficiente de producto interno a empleo para el sector de servicios privados, el aumento de $1,098 millones tiene el efecto de haber creado 60,418 empleos adicionales en los sectores privados. El trueque es claro, el gobierno central parece haber trasladado muchas de sus responsabilidades al sector privado, pero no así las responsabilidades fiscales pues utiliza aquellos fondos públicos, lo cual constituye una forma leonina de privatización.