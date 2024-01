La propuesta de cambio en los Centros Especializados para Niños con Sospecha de Abuso Sexual

El abuso sexual de menores usualmente ocurre en su entorno familiar, donde el niño o niña es inducido a participar en actos que no comprende, para los que no puede consentir y que van dirigidos a satisfacer la lascivia (lujuria) del adulto. Por lo general, es un proceso gradual, donde el adulto procura el silencio del niño mediante amenazas de que divulgarlo puede tener consecuencias graves para él y su familia. Los menores pueden guardar el secreto por meses o años. Algunos deciden hablar con un amigo, una maestra o un familiar, porque ya no toleran más lo que está ocurriendo. Otros divulgan fortuitamente, porque no reconocen el abuso. Una vez lo hacen, deben narrar los mismos incidentes en numerosas ocasiones. Tienen que explicarle todo lo ocurrido al trabajador social, policía, agente de Delitos Sexuales, fiscal, procurador de familia y juez. Cada vez que lo hacen, reviven el dolor, la angustia y la impotencia una vez más.