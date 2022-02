La psicología del trabajo

Cada vez que me preguntan qué estudio, no me sorprende cuando me contestan, ¿y qué es eso? Pues el nombre en sí crea un tipo de disonancia cognitiva (lo que me dices y lo que conozco no me cuadra). Cuando pensamos en psicología muy comúnmente pensamos en Freud, en crisis, en patologías. Por otro lado, la palabra “industrial” trae a la mente una fábrica, una farmacéutica; y “organizacional” parece que está ahí por decoración. También me suelen preguntar si puedo diagnosticar a un empleado; les respondo que no, tampoco. ¿Entonces, qué hace un psicólogo industrial organizacional?