La rama menos peligrosa del gobierno

Alexander Hamilton, como parte de su apología y explicación de la entonces propuesta Constitución de Estados Unidos, comentó que la judicatura, en comparación a las ramas legislativa y ejecutiva, “por la naturaleza de sus funciones, será la menos peligrosa a los derechos políticos de la Constitución; porque tendrá la menor capacidad de estorbarlos o perjudicarlos”. El famoso comentario de Hamilton se convirtió en presagio de la decisión publicada anoche por el Tribunal Supremo. Por la segunda vez en poco más de un año, sus nueve jueces, echando a un lado sus distintos bagajes ideólogicos, buscaron el consenso para apaciguar el furor de un pueblo quebrantado por el colapso de la credibilidad de las ramas políticas de gobierno.

El verano pasado, la crisis constitucional surgía a lo alto del gobierno; este verano, surgió a lo bajo, en la urna corazón de la democracia, de un daño sufrido por los electores que se enfrentaron al caos del domingo pasado. Un caos, debe decirse, completamente evitable en sucesivas etapas: (1) en la aprobación y apresurada aplicación de un nuevo código electoral que desmanteló la estructura administrativa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), (2) en la etapa de planificación de unas primarias cuya celebración era contemplada desde hace un año, y cuya fecha final fue decidida en junio, y (3) en los días previos al evento cuando debió ser patente para todos los involucrados que se avecinaba un desastre logístico.

Nadie levantó bandera y en la tarde del día del evento, ya sumidos en su fracaso total, los comisionados electorales y el presidente de la CEE decidieron suspender las elecciones en aquellos precintos en los cuales no había comenzado la votación a la 1:45 pm, para reanudarlas el próximo domingo. Fue una decisión que poca o ninguna consideración le dio a la confusión que causó la debacle incluso en precintos donde había comenzado la votación antes de la hora estipulada. Por ejemplo, un votante que hubiera llegado a su precinto diligentemente a las 9:00 am y se hubiera ido a las 11:00 am porque no habían llegado papeletas perdería su derecho de votar si las papeletas llegaron a su precinto a la 1:00 pm. Un elector que hubiera visto en las noticias los sucesos del domingo y en consideración a ello hubiera desistido de ir a votar perdería su oportunidad de hacerlo si su precinto comenzó la votación antes de la 1:45 pm.

La decisión unánime del Tribunal sobre el particular, aunque no avala expresamente la determinación de la CEE, la adopta casi íntegramente. Este determinó continuar la votación el próximo domingo en aquellos precintos en los cuales no comenzó el proceso de votación, entiéndase, en aquellos que no llegaron papeletas o que llegaron luego de la suspensión decretada por la CEE. Es necesario señalar que el Tribunal tenía ante sí también una solicitud de la gobernadora de anular las votaciones en todos los precintos donde no se condujo la votación de 8:00 am a 4:00 pm y ordenar una nueva votación, lo cual hubiese causado consternación en cientos de miles de electores que sí pudieron votar el domingo. La decisión, entonces, se puede ver como una de parar el sangrado, de evitar inyectar aún más incertidumbre a la minada integridad de un proceso eleccionario ante la peligrosa alternativa de anular votos válidamente emitidos.

El consenso no fue perfecto; raramente lo es. El remedio fue a medias y tiene el potencial de dejar numerosos electores sin expresar su sentir en las primarias. No obstante, las opiniones de mayoría y de conformidad revelan el grave sentido de responsabilidad que han asumido los jueces luego del Verano del 19. Confirman tal vez una nueva madurez y elevada conciencia de su rol social por parte de un Tribunal Supremo que hasta hace poco era sujeto de frecuentes críticas por las divisiones decididamente ideológicas (y, algunos dirían, políticas o partidistas) que se suscitaban en sus determinaciones en casos de alto interés público. No nos habrá presentado una decisión perfecta, pero en tiempos en los cuales el ejecutivo y la legislatura amenazan con socavar los fundamentos de nuestra sociedad democrática, el Tribunal Supremo bien se merece el título de la rama menos peligrosa.