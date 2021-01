La realidad alterna de Ricardo Rosselló

La realidad alterna que Ricardo Rosselló ha construido para sí mismo es menos severa de lo que realmente aconteció en el Verano de 2019. Su imaginación, aupada por publicistas costosos, lo ha llevado a articular en una entrevista con The New York Times que se marchó de Puerto Rico voluntariamente tras coger un boquete en la carretera. Lo ha llevado a creer, también, que su peor error en la gobernación fue trabajar demasiado y no dormir lo suficiente.