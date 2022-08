La rebeldía estadista de Glenn Monroig

Me pidieron ir a buscarlo a casa de sus padres y llevarlo a una actividad escolar en la que actuaría de cantante; lo primero que dijo Gilberto Monroig al recibirme fue que, “yo no quiero que se meta en esto”. Cuando subió al escenario de la escuela, Glenn agarró su guitarra y comenzó a interpretar canciones en boga, anunciando que no venía a cantar las que popularizó su padre que le pedían las madres de sus condiscípulos. Fue así desde joven, acostumbrado a retar la corriente… y sigue siendo rebelde. Eso demostró este domingo en la entrevista de El Nuevo Día el hoy veterano y talentoso cantante Glenn Monroig, que celebra su cincuentenario artístico.