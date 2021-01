La rehabilitación publicitaria de Ricardo Rosselló

Escribo esta columna en reacción al artículo publicado por The New York Times en español titulado “Ricardo Rosselló, exgobernador de Puerto Rico dice que solo quiere trabajar por Puerto Rico”. Un buen artículo rehabilitador que no cambiará la realidad de que Ricardo Rosselló fue el primer gobernador en la historia de Puerto Rico que renuncia en medio de su mandato.