La semana del tiburón

El desastre primarista arruinó la semana del tiburón. Desde hace años, “Discovery Channel” selecciona una semana de principios de agosto, para transmitir la programación monotemática más famosa de la televisión por cable: el “Shark Week”. Ver celebridades nadando en jaulas alrededor de tiburones blancos, buzos buscando al megalodón, documentales sobre cómo duermen los tiburones y películas con títulos kitsch, puede ser más honesto que escuchar a tantos exfiscales, expayasos, excontratistas, excriminales y expolíticos persignarse frente a la santidad democrática local. ¿En qué momento del banquete bipartidista nos convertimos en el destino turístico de la democracia? ¿No nos había advertido ya Nemesio Canales de las “democraterías” de nuestra tan querida zoología política? Me asusta más el gorjeo de la solemnidad democrática que las aletas de cualquier tiburón.

Lo cierto es que al tiburón le ha tomado tiempo y branquias tener una semana al año en televisión. Y da pena ver cómo las desquiciadas primarias han medrado el prestigio de la criatura más dientuda de la pasarela oceánica. ¿Han visto lo lindas que pueden ser las aletas de tiburón? Son verduzcas y ásperas como la corteza de un árbol, dice Alejandro Velasco, protagonista de “Relato de un náufrago”. Como los noticiarios, los segmentos de análisis político y el tapón, a los tiburones les atrae la sangre y la tarde. Así lo confirma Hemingway en “El viejo y el mar”. Sin las dentelladas puntuales de aquellos tres tiburones del ocaso, el viejo Santiago no hubiera defendido bien su ambición geriátrica hecha pez.

No hay que ser excomisionado, ni excatedrático o exfaquir para saber que el nado del tiburón por la literatura siempre estuvo mediado por el imperio de los cachalotes. La furia del Capitán Ahab en “Moby Dick” contra la ballena blanca convierte a los tiburones en gusanos de mar que devoran los restos de una gran pesca. En las “Veinte mil leguas de viaje submarino”, Julio Verne camufla los tiburones con las sombras de la política terrenal de la que huye con dosis iguales de cariño y odio. Puede que haya sido Hunter S. Thompson la última gran pluma tintorera. En “La gran caza del tiburón”, Thompson sintió alivio cuando le tocó cubrir el torneo de pesca en las costas de Yucatán después de los horrores de la campaña presidencial de 1972. Similar bochorno debió sentir la audiencia local de “Discovery Channel” -hace poco más de un año- cuando el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recargó su jerga mandibulesca y escribió aquel insidioso mensaje por “Twitter” al legislador Manuel Natal Albelo: “Los tiburones no le prestan atención a las lagartijas y menos si son lloronas”.

No espero que “Discovery Channel” me diga que la primera incursión del tiburón en la política data del siglo 16. Puede que me conforme si citan esa fascinante anécdota marina que aparece en la “Historia General de las Indias”, y en la que cuentan cómo Hernán Cortés pescó un tiburón, lo rebanó y encontró entre sus vísceras “más de cincuenta raciones de tocino, un queso, un plato de estaño y tres zapatos desechados”. Pero hay que tener las cosas claras: esos programas no están hechos para que un historiador nos advierta que el clérigo Francisco López de Gómara usó aquel tiburón para promocionar su macharranería bucanera entre otros cronistas de la época. Por eso es que me da pena el naufragio analista de la casi extinta televisión puertorriqueña: porque hay más creatividad en el “Shark Week” que en esos programas en los que hacen su agosto entrevistando a la fauna local de exfuncionarios. La pasarela mamífera cansa. No confundamos la especulación con la metafísica; el pavoneo constitucional con el pataleo tribunalesco; la demagogia con la democracia; la indignación con la pesca. ¿Acaso no es más honroso ver al exboxeador Mike Tyson bajo el agua tratando de vencer un tiburón con sus puños o al exnadador olímpico Michael Phelps compitiendo contra la velocidad de un tiburón?

No sé qué sorpresas traerá esta temporada de “Shark Week” porque no tengo “Discovery Channel”. Pero si algún mote de marrajo merece esta engreída primaria será algo parecido al coro de esa canción tecno aeróbica que tocaban las discotecas en los noventa: “Ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue”.