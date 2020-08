La tecnología puede ayudar a reducir las desigualdades sanitarias

En toda la isla y en el mundo, el COVID-19 ha afectado notablemente a nuestros ciudadanos más vulnerables. Esto incluye a aquellos que residen en comunidades de bajos ingresos, que tienen enfermedades crónicas, que carecen de acceso constante a alimentos y servicios médicos, que no tienen acceso o no pueden usar la tecnología, y que no pueden trabajar desde casa o incluso trabajar en absoluto.

Oficialmente, Puerto Rico tiene más de 26,760 casos diagnosticados de COVID-19 y más de 335 muertes, y esas cifras siguen creciendo. Pero sabemos que las cifras reales probablemente son mucho peores debido a la falta de reactivos disponibles en la isla para realizar pruebas.

La gestión de esta crisis desde una perspectiva de equidad sanitaria comienza por abordar los determinantes sociales de la salud (SDOH) e invertir en intervenciones que utilizan datos y tecnología para identificar y servir mejor a las poblaciones vulnerables. Es muy importante llegar a los ancianos y los pacientes con enfermedades crónicas, especialmente debido a los marcados obstáculos a los que se han enfrentado históricamente para acceder tanto a la atención sanitaria como a los recursos necesarios para llevar una vida saludable. Estos son los mismos grupos que son más vulnerables al COVID-19. Si ayudamos a organizar intervenciones que mejoren el acceso de los pacientes a medicamentos, transporte, electricidad y nutrición, podemos evitar hospitalizaciones innecesarias o eventos médicos importantes.

PUBLICIDAD

Los primeros pasos son la identificación y el alcance. Mediante la herramienta ImpactivoTM Patient Telehealth Readiness Assessment Tool, mi equipo examinó cómo los participantes se comunicaban con sus médicos y proveedores de servicios de salud frente a la pandemia. Más de dos tercios vieron a la telesalud como una herramienta útil para comunicarse con sus médicos y proveedores de servicios de salud durante la pandemia. Nuestros resultados mostraron que, si bien casi toda la población está dispuesta a utilizar los servicios de telesalud para mantenerse seguros, en realidad, muchos no pueden acceder a estas herramientas para mejorar sus resultados sanitarios. En el último año, solo el 7 % se había comunicado a través de la telemedicina o de un portal para pacientes. Esto apunta a la cantidad de trabajo que debemos hacer para zanjar las amplias diferencias que tantas veces dictan nuestros resultados de atención médica.

Cuando los datos predictivos se combinan con servicios de telesalud y servicios integrales que reducen los obstáculos para la atención médica (como el acceso a los alimentos y al transporte), las desigualdades sanitarias pueden reducirse drásticamente y mejorar los resultados. Los datos predictivos y la tecnología nos permiten identificar, llegar y ayudar mejor a los pacientes vulnerables que han dejado de seguir sus tratamientos médicos recetados. En circunstancias normales, solo el 50% de los pacientes toman sus medicamentos según lo prescrito, un número que probablemente ha aumentado debido a las interrupciones en la atención médica y el empeoramiento de la economía.

Al aprovechar los datos predictivos y los servicios de telesalud para encontrar y llegar a estos pacientes vulnerables, los médicos a menudo pueden conectarlos con los proveedores de atención médica y servicios integrales de apoyo, como alimentos nutritivos y transporte. Estos servicios reducen los obstáculos comunes para tomar medicamentos y les permiten vivir vidas más saludables. Y, cuando los pacientes no pueden obtener sus medicamentos incluso después de hacer frente a estos obstáculos, los proveedores pueden trabajar con farmacias que priorizan a estos pacientes para organizar la entrega de medicamentos a domicilio u otras medidas.

PUBLICIDAD

Tener un médico de confianza que se centra en la prevención, administra su tratamiento y rellena sus recetas continuamente se relaciona en gran medida con el hecho de que usted aborde o no enfermedades crónicas o las ignore y termine más enfermo, hospitalizado o peor, muerto. Los datos recientes ya muestran un aumento en el exceso de muertes en Puerto Rico de pacientes que no tienen COVID-19. Sin embargo, al mejorar el acceso a la atención sanitaria, las ayudas sociales y la medicina, podemos salvar vidas al impedir que las condiciones preexistentes se agraven y empeoren los efectos del virus.

Los médicos, farmacéuticos, planes de salud y organizaciones comunitarias deben trabajar juntos para abordar de manera integral los determinantes sociales de la salud, especialmente cuando se trata de identificar y conectar a los pacientes vulnerables con los servicios de telesalud y servicios integrales de apoyo. Esto puede mejorar drásticamente los resultados de salud en la isla y reducir las complicaciones por la COVID-19. Debemos tomar medidas inmediatamente para dedicar los recursos necesarios a reducir las desigualdades de salud en Puerto Rico, y así garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de vivir vidas felices y saludables.