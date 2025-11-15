Opinión
15 de noviembre de 2025
Antonio J. Amadeo MurgaAntonio J. Amadeo Murga
prima:La última encrucijada

Las expresiones de Hernández Rivera vuelven otra vez a hacer sangrar la llaga, escribe el licenciado Antonio Amadeo Murga

15 de noviembre de 2025 - 11:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
A Pablo José Hernández Rivera le sobran atributos de inteligencia y preparación, así como capital político para dar tal paso histórico. Tal cosa se le debe al pue blo de Puerto Rico, escribe Antonio Amadeo Murga. (Ramon "Tonito" Zayas)

El vía crucis que Puerto Rico sigue padeciendo para tratar de superar su centenaria situación colonial parece hoy, en vez de avanzar hacia su desenlace, caer nuevamente en un empantanamiento. En su columna recién publicada en The Wall Street Journal, el joven y nuevo líder del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, se ha decantado en estos días a base de la exención que tiene Puerto Rico de pagar contribuciones sobre ingresos al fisco federal debido precisamente a su situación colonial por aquello de “no taxation without representation”. Esta predilección por el status quo es hecha no obstante el ofrecimiento de los dirigentes del Partido Demócrata de Estados Unidos de incluir la estadidad para Puerto Rico en su plataforma. La conclusión que se cae de la mata es que prefiere ser colonia a que se le apliquen a Puerto Rico las contribuciones federales sobre ingresos.

Status de Puerto RicoestadidadEstado Libre AsociadoPablo José Hernández Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Antonio J. Amadeo Murga

Antonio J. Amadeo Murga

El autor es abogado con práctica en San Juan, con más de 40 años de experiencia en litigación. Es autor del libro El valor de la responsabilidad civil.
