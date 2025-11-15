El vía crucis que Puerto Rico sigue padeciendo para tratar de superar su centenaria situación colonial parece hoy, en vez de avanzar hacia su desenlace, caer nuevamente en un empantanamiento. En su columna recién publicada en The Wall Street Journal, el joven y nuevo líder del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, se ha decantado en estos días a base de la exención que tiene Puerto Rico de pagar contribuciones sobre ingresos al fisco federal debido precisamente a su situación colonial por aquello de “no taxation without representation”. Esta predilección por el status quo es hecha no obstante el ofrecimiento de los dirigentes del Partido Demócrata de Estados Unidos de incluir la estadidad para Puerto Rico en su plataforma. La conclusión que se cae de la mata es que prefiere ser colonia a que se le apliquen a Puerto Rico las contribuciones federales sobre ingresos.