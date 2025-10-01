Opinión
Un PPD a la Pablo José
El Partido Popular necesita más de Pablo José de lo que él necesita al colectivo, sostiene Ángel Rosa
1 de octubre de 2025 - 11:10 PM
La decisión de Pablo José Hernández de asumir la dirección del Partido Popular Democrático (PPD) a principios del cuatrienio fue la correcta. En febrero, después de tres desaciertos electorales, el viejo partido daba muestras de fatiga institucional y desintegración. Rescatarlo de ese deterioro, si es posible, tomará mucho tiempo y no puede hacerse simultáneamente con la campaña de 2028.
