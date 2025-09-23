Fui Subsecretaria del Partido Popular Democrático (PPD) cuando se aprobó el reglamento vigente. Viví de cerca cómo diferencias de criterio legítimas se convirtieron en ataques personalistas. Recuerdo que esa dinámica fratricida fue utilizada por nuestros opositores para levantar la narrativa de un partido dividido y sin rumbo, una narrativa que nos acompañó hasta las elecciones y empañó las bondades de un proyecto que pudo tener mayor alcance. El ruido de la negatividad fue entonces más fuerte que nuestra propuesta.

Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu