Los pilares en el futuro del PPD
Las organizaciones no son simplemente un grupo más dentro de la Junta de Gobierno de la colectividad, opina Nina Valedón
23 de septiembre de 2025 - 9:30 PM
Fui Subsecretaria del Partido Popular Democrático (PPD) cuando se aprobó el reglamento vigente. Viví de cerca cómo diferencias de criterio legítimas se convirtieron en ataques personalistas. Recuerdo que esa dinámica fratricida fue utilizada por nuestros opositores para levantar la narrativa de un partido dividido y sin rumbo, una narrativa que nos acompañó hasta las elecciones y empañó las bondades de un proyecto que pudo tener mayor alcance. El ruido de la negatividad fue entonces más fuerte que nuestra propuesta.
