13 de agosto de 2025
83°bruma
Julio A. Ortiz LuquisJulio A. Ortiz Luquis
prima:Voto huérfano: oportunidad y riesgo para la oposición

Proteger la seguridad de los puertorriqueños frente al modelo de emigración masiva fomentado por el bipartidismo, escribe Julio Ortiz Luquis

13 de agosto de 2025 - 7:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Frente al avance del PNP y a la aceptación de la asimilación por parte de algunos sectores, la Alianza carece de una política puertorriqueñista centrada en un Estado fuerte y en la supervivencia de las instituciones nacionales, opina Julio Ortiz Luquis. (El Nuevo Día)

El movimiento estadista ha experimentado un desarrollo sin precedentes en los últimos 30 años, a pesar de estar salpicados por casos de corrupción desde la década de 1990 y de que la estadidad viene perdiendo apoyo electoral de forma sostenida desde 2012. Sin embargo, el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha alcanzado dos logros que sus adversarios consideran decisivos: la aprobación del Código Electoral de Puerto Rico en 2019 y la normalización de la asimilación cultural a Estados Unidos entre las bases estadistas, con la renuncia a la llamada “estadidad jíbara”.

Julio A. Ortiz Luquis
Julio A. Ortiz Luquis

Julio A. Ortiz Luquis

Arrow Icon
El autor es doctor en Relaciones Internacional, con experticia en relaciones internacionales de América Latina y el Caribe.
