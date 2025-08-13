Voto huérfano: oportunidad y riesgo para la oposición
Proteger la seguridad de los puertorriqueños frente al modelo de emigración masiva fomentado por el bipartidismo, escribe Julio Ortiz Luquis
13 de agosto de 2025 - 7:30 PM
El movimiento estadista ha experimentado un desarrollo sin precedentes en los últimos 30 años, a pesar de estar salpicados por casos de corrupción desde la década de 1990 y de que la estadidad viene perdiendo apoyo electoral de forma sostenida desde 2012. Sin embargo, el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha alcanzado dos logros que sus adversarios consideran decisivos: la aprobación del Código Electoral de Puerto Rico en 2019 y la normalización de la asimilación cultural a Estados Unidos entre las bases estadistas, con la renuncia a la llamada “estadidad jíbara”.
