Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
13 de agosto de 2025
83°bruma
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Luis Toro GoycoLuis Toro Goyco
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El pecado de Juan Dalmau

Es lógico inferir que los votos alcanzados por Dalmau salieron de los independentistas y libre- asociacionistas, no de estadistas y estadolibristas, escribe Luis Toro Goyco

12 de agosto de 2025 - 7:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Debemos admitir como hechos incontrovertibles que a lo largo de su carrera política Dalmau se ha identificado como independentista y que el partido bajo cuya insignia corrió como candidato en las pasadas elecciones generales es un viejo defensor de la independencia para nuestro país, señala Luis Toro Goyco. (Xavier Araújo)

Defensores del bipartidismo, anexionistas y colonialistas, le han imputado al licenciado Juan Dalmau Ramírez, candidato a la gobernación por el Partido Independentista y La Alianza en la pasada contienda electoral, utilizar dentro y fuera de Puerto Rico los votos emitidos a favor de su candidatura como sufragios a favor de la independencia, a pesar de que durante la campaña electoral se distanció y evadió identificarse con esa ideología, al expresar que un voto por su candidatura era un voto por un buen gobierno, no a favor de la independencia.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna. has context menu
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Juan DalmauindependenciaEstado Libre AsociadoStatus de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Luis Toro Goyco

Luis Toro Goyco

Arrow Icon
Portavoz Convergencia Nacional Boricua
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: