El pecado de Juan Dalmau
Es lógico inferir que los votos alcanzados por Dalmau salieron de los independentistas y libre- asociacionistas, no de estadistas y estadolibristas, escribe Luis Toro Goyco
12 de agosto de 2025 - 7:00 PM
Defensores del bipartidismo, anexionistas y colonialistas, le han imputado al licenciado Juan Dalmau Ramírez, candidato a la gobernación por el Partido Independentista y La Alianza en la pasada contienda electoral, utilizar dentro y fuera de Puerto Rico los votos emitidos a favor de su candidatura como sufragios a favor de la independencia, a pesar de que durante la campaña electoral se distanció y evadió identificarse con esa ideología, al expresar que un voto por su candidatura era un voto por un buen gobierno, no a favor de la independencia.
