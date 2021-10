La UPR traicionada

La Universidad de Puerto Rico no es para mí una abstracción. Es una realidad muy cercana. Es cruzar el umbral del tiempo y encontrarme con mi abuelo Guillermo, que no ha muerto y me lleva de la mano a conocer un lugar en Río Piedras, lleno de tesoros. El museo era visita obligada, con sus artefactos taínos, sus momias y el inefable Velorio de Oller. También lo era la biblioteca Lázaro, con el Prometeo de Tamayo en su entrada, custodiando el fuego del conocimiento y la cultura, que es la verdadera misión de la Universidad. ¿A dónde se ha ido ese fuego?