La verdad sobre Jasmine

Jamás pensé que una medalla de oro, oro, oro causara tanta preocupación y molestia en algunos sectores. Que si no es puertorriqueña, que si llegó porque no hizo el equipo de USA, que no invertimos nada en ella, etc. Saber que son muchos más, pero muchísimos más los que están felices con este inmenso logro, me causa una felicidad total porque sé lo difícil que es subir al podio olímpico.