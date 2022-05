La viabilidad para restringir el aborto en Puerto Rico

Antes de que en el Senado se celebraran vistas públicas para discutir el proyecto 693 de ese cuerpo legislativo, que busca restringir el acceso al aborto en Puerto Rico, la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien es coautora de la medida, indicó que este no enfrentaba impedimentos legales o médicos. Incluso, su confianza en la legalidad del proyecto era tal que describió como innecesario el que se celebraran vistas públicas. No obstante, lo que quedó claro de las vistas y la discusión pública es que el proyecto no es acorde con la ley ni con la medicina.