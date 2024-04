El Poder Judicial no debió haber difundido para la televisión la vista preliminar contra el ahora exalcalde ponceño Luis Irizarry Pabón, pues, tras la determinación de causa para juicio, será mucho más complicado, si no imposible, conseguir jurados imparciales en esa región que no estén fatalmente contaminados con la información vertida allí bajo juramento.