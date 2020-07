La vulnerabilidad de nuestras escuelas

En plena pandemia, el presidente de los Estados Unidos dice que le negará fondos federales a los distritos que no sigan la directriz de abrir presencialmente; el vicepresidente declara que las guías de los CDC no deben interponerse entre la economía del país y la reapertura de sus escuelas públicas; y la secretaria de Educación afirma (falsamente) que estudios científicos demuestran que los niños no solamente son resistentes al virus sino que hasta lo detienen.

La amenaza del presidente puede resultar contraria a la ley, pero igual pesa, aunque hace un par de días Trump la haya suavizado un poco, declarando que las escuelas en epicentros activos podrían esperar un ratito más. Como si no supiéramos ya que el abre y cierra caprichoso de epicentros no funciona. Como si no supiéramos que a Puerto Rico le recortan y cuestionan los fondos, con pandemia o sin ella. De hecho, mientras escribo, el gobierno federal retiene fondos de COVID que ya habían sido asignados a la isla.

Varios distritos están listos para desobedecer. El superintendente de Maryland les ha prometido a los distritos flexibilidad para desarrollar sus propios planes. El gobernador de Nueva York declaró que “los niños no son conejillos de indias”.

Pero el caso es que a Puerto Rico se le haría bastante más difícil decirle cosas así a los federales. Sobre el 40% del presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico depende de fondos federales. El promedio en los cincuenta estados es 12%. Para efectos estructurales a nivel federal, Puerto Rico es un distrito, y el secretario del DE, un superintendente más. De hecho, Puerto Rico es, formalmente, uno de los distritos más grandes de los Estados Unidos, y, por mucho, el más pobre: 6 de cada 10 niños en la isla vive bajo el nivel de pobreza. Súmele el impacto (y el criminal abandono posterior) de huracanes recientes y terremotos presentes, la obstinada agenda privatizadora, el cierre de cientos de escuelas (al amparo de una ley diseñada por la oficina de la propia Betsy DeVos) y un gobierno distraído por el frenesí electorero. Todo ello, combinado con el hecho de que nuestra isla está bajo el control de una Junta colonial no electa que ha demostrado estar muy poco interesada en nuestra salud y educación, nos hace especialmente vulnerables a las amenazas de Trump.

Claro que la escuela a la que asiste el hijo de Trump no abrirá.

Nos regañan y dicen que hay que abrir la escuelas para poder abrir así “la economía”. Pero se supone que la “economía” sea el aparato social que atiende necesidades humanas.

Una persona mínimamente razonable sabe que los niños no son escudos humanos, que la vida de las maestras, empleados, y el resto de nosotros, tiene valor. Una economía mínimamente decente y moral no deja sus escuelas a la merced de la pandemia: invierte en ellas, las cuida, las protege.