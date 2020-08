Las elecciones y el mes de noviembre

Ante la debacle acontecida durante el proceso primarista, se ha planteado cambiar la fecha de la contienda general. ¿Se puede?

Históricamente, las elecciones generales en Puerto Rico se han celebrado el mismo día que se escoge al Presidente de Estados Unidos. Esta sintonía entre ambos eventos no es producto de un mandato federal o un requisito constitucional. Por el contrario, ha sido una decisión intencional de nuestra Asamblea Legislativa. Es decir, la Legislatura boricua puede variar la fecha de las elecciones, sujeto a unos límites importantes.

Comencemos con lo que dispone la Sección 4 del Artículo VI de nuestra Constitución: “Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine la Asamblea Legislativa”. Primero, nótese el uso de la frase “se celebrarán”. Esto denota obligación, no opción. Segundo, que las elecciones se tienen que dar durante el mes de noviembre, cada cuatro años. Es decir, la legislatura tiene el poder de escoger cualquier día, siempre y cuando sea dentro del mes de noviembre. Tercero, que la fecha específica de las elecciones se tiene que determinar por ley.

Esta disposición de la Constitución solamente aplica a la gobernación y a los integrantes de las cámaras legislativas. En cuanto a los alcaldes y legisladores municipales, la Asamblea Legislativa puede escoger cualquier fecha. En todo caso, se tiene que hacer por vía de una ley. Ni la decisión sobre el día específico de noviembre para las elecciones generales ni el día que sea para las elecciones municipales puede ser hecha por la Rama Ejecutiva o la Comisión Estatal de Elecciones; tiene que ser la legislatura.

¿Y el puesto de comisionado(a) residente? Originalmente, la citada Sección 4 incluía dicho puesto, pero la Convención Constituyente optó por omitirlo. ¿Por qué? Es que la Ley de Relaciones Federales ya tiene una disposición sobre la elección del comisionado(a) residente. Según el estatuto federal, este puesto se escogeré el mismo día que las elecciones generales en Puerto Rico. Es decir, el propio Congreso decidió agrupar la elección para la Comisaría con los demás puestos electos en Puerto Rico. Y, como vimos, la decisión en cuanto a las elecciones generales corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa, siempre y cuando se escoja una fecha en noviembre.

¿Se pueden posponer las elecciones generales? Sí, pero tiene que ser durante el mes de noviembre. ¿Es buena idea? No sé. Pero no es mala idea que, por primera vez en nuestra historia, escojamos una fecha que nos conviene, y no simplemente ser sombra de las elecciones federales.