Las investigaciones del FEI y los conflictos de interés

Nuestro sistema constitucional creado por nuestro pueblo, de forma democrática, estableció un gobierno de tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) que se complementan entre sí, y les asignó responsabilidades distintas a cada una de ellas que deben respetarse y llevarse a cabo para el bien de nuestros ciudadanos.

La Rama Legislativa es la encargada de aprobar las leyes y por consiguiente las instituciones y agencias que se crean en el poder ejecutivo, con excepción de aquellas instituciones que aprueba la propia Constitución; el ejecutivo las dirige y las administra, y con ellas resuelve las necesidades que nuestro pueblo tiene. La Legislatura les asigna los fondos públicos necesarios para que tanto la Rama Ejecutiva como la Judicial puedan funcionar, y tiene el poder de fiscalizar e investigar cómo se administran dichos fondos. Dicha rama no tiene el poder para investigar y procesar casos que imputan la comisión de delitos. En caso de que al ejercer su poder fiscalizador encuentre que algún funcionario ha incumplido con las leyes y que ha podido cometer un delito, su deber es referirlo a la Rama Ejecutiva, a la que le corresponde investigar y procesar dichos casos o a alguna otra agencia que tenga alguna jurisdicción.

A la Rama Ejecutiva le corresponde llevar a cabo la ejecución de las leyes y de velar por que se cumplan las mismas por los funcionarios correspondientes. Es el gobernador(a), quien es el máximo(a) jefe de la Rama Ejecutiva, y con el consejo de los secretarios y jefes de agencias, a quien le corresponde dar cumplimiento de las leyes de nuestro país. Esto incluye llevar a cabo las investigaciones criminales contra los ciudadanos y altos funcionarios y empleados públicos de las tres ramas de gobierno.

El Departamento de Justicia creado por nuestra Constitución es el brazo derecho del gobernador(a), y está a cargo del Secretario(a) de Justicia, para intervenir y llevar a cabo las investigaciones, utilizando el criterio del conocimiento de las leyes, el profesionalismo, la imparcialidad y la objetividad que corresponde a todo abogado y funcionario que forma parte de la administración de la justicia en nuestro país. Los funcionarios que son abogados y fiscales en dicha agencia vienen obligados a seguir y cumplir con altos principios y exigencias éticas y morales que aplican las leyes y las aprobadas por el Tribunal Supremo, y con ello evitar conflictos de intereses cuando realizan sus funciones de investigación y del procesamiento de los casos.

La tercera rama de gobierno, la Rama Judicial, es la encargada de atender y resolver todos los casos civiles y penales que se presenten ante ese foro interpretando la Constitución y las leyes aplicables. Es la voz última y necesaria en nuestro sistema de gobierno para que se respete la Constitución y las leyes en nuestra sociedad.

En su función como Secretario(a) de Justicia, quien es designado por el gobernador(a) y confirmado(a) por el Senado, este(a) no solo tiene que gozar de la confianza del Primer Ejecutivo, sino que debe mantener la misma durante el periodo que sirve; es el funcionario a cargo de servir de asesor y abogado al gobernador(a) y a los funcionarios de la Rama Ejecutiva. En todos aquellos asuntos que un Secretario de Justicia desempeña su cargo, debe tener presente que sin la confianza del Primer Ejecutivo(a) le será imposible ejercer el cargo, y antes de que el gobernador(a) le remueva del puesto debe estar preparado para dejar el mismo si hay alguna situación que afecta la confianza del Primer Ejecutivo, o se coloca en alguna posición que afecte las funciones que debe ejercer como abogado del gobernador(a) y en la implantación de las leyes que se administran. Por ello, todo asunto que llegue a manos del Secretario(a) de Justicia, que conlleve una investigación de dicho funcionario, debe ser seriamente evaluado y considerado previo a que comience la investigación para que evite caer en un conflicto de interés sobre el asunto a investigar o con el querellado; aunque sea una investigación preliminar para que el FEI eventualmente reciba el producto de dicha investigación.

Conforme a la Ley que establece las funciones del Departamento de Justicia, su Secretario(a) es el jefe del departamento y como tal, el principal funcionario de ley y orden del ELA, encargado de promover el cumplimiento y ejecución de la ley según lo establecen las secciones cinco y seis del Artículo IV de la Constitución del ELA; y también debe asistir al gobernador(a) en el ejercicio de su cargo según establece la sección cuatro y Artículo IV de la Constitución, que indica que su primera obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes.

Cuando se aprobó la Ley del FEI en 1985, se estableció una prohibición para que querellas contra el Secretario(a) de Justicia no se pudieran investigar por el Departamento de Justicia y corresponde a dicho funcionario(a) inhibirse de las mismas y pasarlas al FEI; también cuando el Secretario(a) fuera a investigar alguna querella que pudiera ser conflictiva con el ejercicio de su cargo.

La ley del FEI no nace en el vacío y sin propósito. Después del fracaso y los conflictos de intereses incurridos por la Rama Ejecutiva y las agencias de ley y orden, así como en el Departamento de Justicia federal, que exoneraron y encubrieron los hechos en los asesinatos ocurridos en el Cerro Maravilla en el 1978, el pueblo, en las elecciones del 1984, removió al partido y a los funcionarios de alto nivel en dicha rama de gobierno, y reclamó que se realizaran investigaciones imparciales, objetivas, profesionales y fuera de conflictos de interés o de la apariencia de los mismos.

La nueva administración, de la cual formé parte como Secretario de Justicia, llevó a cabo una nueva política pública para combatir la corrupción que incluyó la aprobación de las siguientes leyes e instituciones: se aprobó la ley del FEI para investigar y procesar los delitos cometidos en el Cerro Maravilla; se aprobó la ley que creó el Instituto de Ciencias Forenses para fortalecer las investigaciones científicas e independientes necesarias; se aprobó la Ley de Ética Gubernamental; se aprobó la Ley del Fiscal Especial Independiente para la investigación de funcionarios de alto nivel de las tres ramas de gobierno; y se estableció la Unidad Especializada contra la Corrupción en el Departamento de Justicia. Estas leyes se aprobaron de 1985 a 1988.

Como Secretario, que participé activamente en la anterior política pública, estuve convencido que la Ley del FEI era la principal herramienta de esta nueva política pública, porque no solamente se establecía un mecanismo novel en Puerto Rico para investigar y procesar violaciones a la Ley Penal de altos funcionarios en las tres ramas de gobierno, sino que también le brindaba al Secretario(a) de Justicia y al gobernador(a), la oportunidad de no seguir siendo impugnado porque no se investigaran de forma objetiva e imparcial las querellas contra esos funcionarios públicos. Estábamos eliminando que, por razones políticas, personales o de otra índole, cuando se presentaran querellas o imputaciones contra altos funcionarios de gobierno se alegara favoritismo, relaciones políticas entre el ejecutivo y los querellados.

Bajo la Ley del FEI, la intervención del Secretario(a) se iba a limitar a hacer una investigación preliminar, con las limitaciones que la ley le impuso, y pasar a un organismo independiente del Departamento la tarea de realizar la investigación final de la posible comisión de delitos graves y menos graves, que se imputen a funcionarios de alto nivel a las tres ramas de gobierno. La decisión que tome el FEI de nombrar o no un fiscal es final y no es revisable. Pero era fundamental para la credibilidad de esta nueva institución que los jueces retirados del Tribunal Supremo fueran los que prioritariamente formaran parte del Panel del FEI; que su credibilidad, experiencia, objetividad e imparcialidad en sus ejecutorias fueran la mejor carta para que el pueblo confiara en las decisiones que tomara el FEI. De esa manera también el Secretario(a) de Justicia ejercía su función constitucional y por consiguiente se beneficiaba de que su trabajo pasara por ese cedazo.

Como todos sabemos la Ley del FEI, luego del 1985 en que se aprobó, ha sufrido muchas enmiendas que no necesariamente son compatibles con los objetivos y propósitos que motivaron la creación del FEI. Esto debe ser objeto de evaluación y corrección.

Una de las funciones más difíciles del Secretario(a) de Justicia es no caer en un conflicto de interés cuando se trae algún asunto que lo pueda provocar, porque eso precisamente es uno de los objetivos que quería evitar la Ley del FEI. Si ante el Secretario(a) de Justicia se trae una querella de un funcionario de alto nivel cuya investigación preliminar puede estar relacionada con alguna persona allegada a él, a funcionarios de su agencia, o a algún familiar al que le unan lazos bilógicos o por afinidad, definitivamente se crea una situación de conflicto de interés, por lo que el Departamento no debe intervenir, ni siquiera tocar el asunto. No importa cuál va a ser el resultado de la investigación preliminar, se plantea un conflicto de interés. El Secretario(a) debe inhibirse y enviar el asunto directamente al FEI. Esto se agudiza aún más cuando se trata del gobernador(a), ya que el Secretario(a) es su abogado y asesor legal en su cargo en la Rama Ejecutiva, y que sería imposible seguir gozando de la confianza de su jefe. Además, resulta que no se cumplen los objetivos de la Ley del FEI, que incluyen investigar a los funcionarios de alto nivel en el gobierno de forma objetiva, profesional, imparcial y fuera de conflicto de intereses.

La Ley de Ética Gubernamental, que le aplica a todos los jefes de agencias, incluyendo al Secretario(a) de Justicia, establece que constituye un conflicto de interés aquella situación en que un funcionario público va a intervenir en una situación en la que su interés personal o económico está o puede estar en pugna con el interés público. Por ello le prohíbe al funcionario intervenir en forma alguna. Y aunque dicha ley requiere que previo a que el funcionario ejecute el acto pueda consultar dicha situación con la Oficina de Ética, también le permite ser relevado de intervenir con el asunto por la situación que se plantea. De hecho, la ley del FEI, desde su origen, tiene una disposición para que no se intervenga por el Departamento de Justicia cuando se trata de querellas contra el Secretario(a) de Justicia. El Secretario(a) de Justicia tiene que actuar evitando caer en un conflicto de interés o apariencia de conflicto de interés al realizar una investigación contra algún funcionario al que le aplique la Ley del FEI, incluyendo a él o al gobernador(a) de Puerto Rico, por las circunstancias particulares que tiene dicho Secretario(a) en su relación con el gobernador(a). No debe resguardarse en la Ley de Ética para consultar si se realiza una investigación contra el primer ejecutivo porque debe inhibirse motu proprio.

Recientemente se ha dicho que es la primera vez que se usa la Ley del FEI en una investigación de unos hechos que envuelven a la gobernadora como jefa de la Rama Ejecutiva; por ello el precedente es importante que se conozca y se discuta por el país.

Hay que estar comprometidos con que los organismos públicos creados para ser valer la administración de la justicia funcionen adecuadamente, y quienes desempeñen los cargos en esta noble pero difícil tarea, cumplan y actúen con los requisitos constitucionales, legales, éticos y morales que están presentes en estas situaciones, para que el pueblo pueda fortalecer su confianza en el sistema de justicia, que es la principal garantía para la convivencia de una sociedad democrática, y que se rige por un mandato hacia tres ramas de gobierno, que siempre deben actuar con imparcialidad, objetividad, profesionalismo e independencia, y no por intereses personales o de conflicto de intereses.

Espero que esta reflexión nos ayude en nuestro conocimiento y en el actuar dentro del servicio público y en nuestra sociedad.