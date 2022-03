Las mujeres hacemos el trabajo

“Women, We Get the Job Done” [Las mujeres hacen el trabajo], fue el título de un panel al que fui invitada a participar hace unas semanas como parte de una conferencia organizada por Cordell Carter, del Aspen Institute en Washington D.C. El evento reunió a líderes de todas las Américas. Sin embargo, el panel se enfocó más que todo en el trabajo que hacemos cada una de las panelistas. El título se quedó grabado en mi mente por lo acertado que es.