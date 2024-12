El legislador debió haber aprovechado aquella ocasión para enmendar el Código Penal y aclarar que en los casos de muertes ocasionadas al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez, el convicto no tendrá derecho a beneficiarse del modelo alternativo de penas (probatoria, restricción domiciliaria, etc.). Me refiero a que el legislador aprobó este año la Ley Natalia Nicole Ayala Rivera (Ley 154-2024) para evitar que a los jueces de Puerto Rico se les volviese a ocurrir concederle una probatoria o una pena de restricción domiciliaria a un convicto de haber causado la muerte o grave daño corporal a alguna persona y haberse dado a la fuga.