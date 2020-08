Las primarias en tiempos del COVID

El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres – Platón

Las primarias de mañana domingo serán históricas. No tan solo porque las mismas se llevarán a cabo en medio de una pandemia sino también porque serán las primeras en las que los dos partidos mayoritarios elegirán su candidato a la gobernación. Estas dos circunstancias requieren que usted se prepare de antemano y para eso le voy a brindar mis recomendaciones.

Lo primero que tiene que hacer es una lista de sus candidatos. Además de convertir el ejercicio en uno concienzudo, la lista le ayudará a votar rápido para que el proceso fluya y no se atrase la fila. En su lista incluya su candidato a gobernador, hasta seis candidatos a senador por acumulación y seis candidatos a representante por acumulación.

Dependiendo del lugar donde usted viva podría votar hasta dos candidatos a senador por distrito, un candidato a representante por distrito y un candidato a alcalde. Luego de preparar su lista verifique dónde le toca votar, ya que el sitio donde lo hacía tradicionalmente puede haber cambiado. En los pasados años el gobierno ha cerrado 438 escuelas y no han conservado sus estructuras, permitiendo que se conviertan en estorbos públicos, sin pensar que estas también sirven de refugio y de colegios de votación.

El nuevo “Código” Electoral cambió el horario de votación de la Elección General de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., pero para las primarias se mantuvo el de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Salga temprano y vaya preparado con su gorra, paraguas, bloqueador solar y su abanico porque la espera podría ser mucha. No olvide una merienda, agua, su mascarilla y su “hand sanitizer”. Si no encuentra su tarjeta electoral no se preocupe, el nuevo “código” le permite votar con el pasaporte, el Global Entry, tarjetas de identificación del ejército o de la Marina mercante y hasta con la licencia de conducir.

Cuando esté en la caseta – no sabemos si modificadas por la pandemia- y vaya a poner su marca bajo su candidato, recuerde que el nuevo “código” exige una “marca válida”. Esa “marca válida” se define como el “trazo hecho por el elector sobre la papeleta en papel y dentro del área de reconocimiento de marca que no sea menor de cuatro milímetros cuadrados”. Esta definición -que echa por la borda las doctrinas del Tribunal Supremo sobre la intención del elector- advierte que si su marca no se ajusta a sus requerimientos “será invalidada y se tendrá por no puesta y, por ende, inconsecuente”.

Por lo tanto, luego de hacer su lista practique la marca varias veces dentro de un cuadrado de “cuatro milímetros cuadrados” para que le quede perfecto y no se lo invaliden. Si no le gustan los candidatos de su partido y piensa votar por nominación directa recuerde pedirle de antemano a su candidato el certificado de nacimiento, porque el nuevo código le exige poner en la papeleta “el nombre completo del candidato”. Así que los “Papo”, los “Paco”, los “Pipo” o los “Guanda” no están permitidos.

Aunque las condiciones no sean para salir a la calle y el ejercicio del derecho al voto lo hayan complicado, acuda a votar a las primarias y dele a su partido y a Puerto Rico los mejores hombres y mujeres para regir nuestros destinos en estos tiempos turbulentos.