Las universidades ante la crisis pandémica

Si algo queda claro en la arena universitaria, es que las universidades han tenido que hacer cambios radicales ante la crisis del COVID-19. El impacto económico tiene el potencial de hacer que en los próximos meses veamos más despidos y una reestructuración administrativa con el fin de enderezar en algo el barco a la deriva. Las universidades en Puerto Rico se enfrentan a una crisis a la que muchos otros centros post secundarios no se enfrentan en otros países, una migración masiva de jóvenes, que son el corazón de la universidad. Para ponerlo en contexto, la mediana de edad en la isla es de 41.6 años de acuerdo al U.S Census Bureau. Cada vez hay menos jóvenes, lo que significa que la misma cantidad de universidades ahora deben sortearse los pocos jóvenes que se gradúan de la escuela superior. El reto es mayor si se toma en cuenta que la tasa de graduación en la universidad pública no llega al 50% y en las universidades privadas queda apenas un 20% aproximadamente.

A nivel gerencial las universidades no solo deben apostar a bajar personal, sino a transformar la manera en que hasta ahora han trabajado con el estudiantado. Está probado que los estudiantes que estudian a distancia a menudo se enfrentan al reto de la falta de motivación, pues el entorno social que la universidad les provee desaparece. Ya no basta con lograr que los estudiantes de primer año sean retenidos al segundo año. La meta debe ser clara: es preciso tener las estrategias correctas para subir el número de estudiantes que son retenidos hasta graduarse. Después de todo, los estudiantes son también clientes de las universidades.

Ante esto, ¿cómo se han preparado las áreas de mercadeo y admisiones para ir tras clientes con un nuevo perfil? ¿Cómo se ha reforzado el área de consejería y ayuda a los estudiantes? El estudiante nuevo hará preguntas sobre por qué vale la pena seguir estudiando en un mundo que parece convulsar. El estudiante actual, a menudo, necesitará de un equipo de profesionales de ayuda que les asista brindando información, motivación y herramientas para superar los nuevos retos. Es propicio que la gerencia analice si su equipo está formado por los mejores talentos, si son líderes en su campo, y si no es así, deberán hacer cambios urgentes.

La universidad del futuro necesita desarrollar programas sólidos en línea, contratar líderes, tener un componente de ayuda al estudiante de manera remota, que sea eficiente y rápido. En fin, a nivel gerencial las universidades necesitan comprender la importancia de desarrollar centros de investigación y generación de patentes. Es preciso desarrollar certificaciones profesionales en línea y mercadearse fuera del país. Pero siempre se debe recordar que el componente de ayuda y consejería puede ser una herramienta fundamental en la retención de esos nuevos estudiantes-clientes. Después de todo, el COVID-19 puede hacer más fácil la inserción de las universidades puertorriqueñas en el panorama global y eso son buenas noticias.